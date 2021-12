[Eco de la semaine] Des procès chez Nintendo, Tencent lance son label d'édition et Nintendo domine le marché américain

Nintendo perd un procès et en gagne un autre

Le droit de rétractation est un acquis important de la protection des consommateurs et ne doit pas être contourné par les entreprises. C'est une bonne chose que Nintendo doive maintenant accorder aux consommateurs le droit de rétractation auquel ils ont droit. Rosemarie Rodden de l'association fédérale des consommateurs.

Tencent Games lance son pôle d’édition mondial

États-Unis : la Switch en tête des ventes

En bref cette semaine :

Depuis plusieurs années, Nintendo est devenu maître dans l’art de remporter ses procès dans ses croisades régulières à l’encontre des sites de ROMs. Cette semaine encore, la firme japonaise s’est imposée au tribunal face à la Team Xecuter.Le canadien Gary Bowser (Garyopa), membre de la Team Xecuteur, plaide coupable face aux accusations de Big N et accepte de payer 10 millions de dollars de dédommagement . A ses côtés, Yuanning Chen et Max Louarn seront eux aussi jugés prochains. Il pourrait également écoper de 10 ans de prison.Cependant, la firme s’incline aussi face à l’Allemagne, qui a attaqué Nintendo en justice au sujet des précommandes eShop qui ne peuvent pas être remboursées. Après que les plaignants ne s'inclinent et fassent appel, la justice norvégienne s’est exprimée et condamne cette fois-ci Nintendo.Nintendo Europe est donc contrainte de rendre possible l’annulation d’une précommande en Europe, auquel cas elle se verra attribuer des amendes dont le montant s'élève à 250 000 euros. Nintendo n’a pas fait appel et va de ce fait permettre le remboursement de toute personne faisant une demande du moment que la sortie du produit est prévue plus d’une semaine après la demande. Cette obligation devrait s’appliquer en Allemagne et en Norvège, en raison des lois communes au sein de l’Union Européenne. Pour le reste de l’UE, les pays membres devront se prononcer indépendamment.Après avoir été visé par le gouvernement chinois qui a décidé d’imposer à Tencent ses lois très strictes déjà imposées aux acteurs étrangers, les ambitions mondiales de Tencent sont de plus en plus importantes. Outre ses rachats multiples de studios occidentaux pour la plupart, la société de Shenzhen lance son label d’édition mondial, Level Infinite.Un nom obscur qui risque de sortir de l’ombre bien assez tôt. En effet, le géant du multimédia édite d’ores-et-déjà des jeux très populaires tels que Call of Duty Mobile ou encore Pokémon Unite. Seuls les jeux de Riot Games (League of Legends) conserveront le nom du studio, même si le label sera aussi présent au lancement du jeu.La console de Nintendo s’apprête à fêter sa cinquième année de commercialisation, et pourtant ses ventes ne faiblissent pas, c’est même le contraire ! Selon le NPD, la Switch s’impose comme la console la plus vendue aux États-Unis en novembre avec 1,13 millions de consoles vendues, dont plus de 550 000 durant la semaine du Black Friday. Au niveau des jeux, Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042 et Pokémon Diamant Étincelant/Perle Scintillante composent le top 3, suivis par Forza Horizon 5 et Madden NFL 22.En Europe également la Switch brille. Nintendo indique à ce titre que la console bat son record personnel de ventes. Précédemment établi en novembre 2019, Nintendo est parvenue à faire mieux avec notamment un pack spécial comprenant la Switch et Mario Kart 8 Deluxe à prix cassé à l’approche des fêtes, en plus d’avoir lancé sa Nintendo Switch OLED le 08 octobre.- En France, Pokémon Diamant Étincelant continue de dominer les ventes lors de la 48e semaine de l’année. Mario Party Superstars, FIFA 22 (PS4), Pokémon Perle Scintillante et Animal Crossing: New Horizons composent la suite de ce classement.- Au Japon aussi, Pokémon continue d’imposer sa loi avec 164 580 unités vendues au cumul des deux versions. Pokémon est suivi par Mario Party Superstars là aussi (40 668), Cérébrales Académie: Bataille de méninges (36 928), Animal Crossing: New Horizons (18 640) et Minecraft (Switch, 18 308). Le classement console est lui aussi marqué par une nette domination de Nintendo avec 99 115 ventes pour la Switch OLED, 53 752 pour la Switch et 49 990 pour la Switch Lite.- La famille PlayStation Studios s’agrandit encore. Face à un Microsoft qui a calmé le jeu depuis le rachat de Bethesda l’an dernier, Sony sort les armes et rachète (encore) un nouveau studio. Le studio concerné n’est autre que Valkyrie Entertainment, connu pour avoir co-développé plusieurs jeux SIE, dont le futur God of War: Ragnarok de Santa Monica.- Alors que Sony se penche de plus en plus sur le développement d’une offre concurrente au Xbox Game Pass, le service de Microsoft continue de faire son petit bonhomme de chemin. “Viable” à en croire Phil Spencer, le service de Microsoft vient de changer de nom sur PC. Il faudra désormais appeler le service de Microsoft le PC Game Pass sur ordinateur.- Ubisoft et les NFT dans les jeux, c’est officiel ! L’éditeur intègre ces nouvelles mécaniques de transactions au malheureux Ghost Recon: Breakpoint qui n’a définitivement plus rien à perdre. L'intégration de ces mécaniques de paiement au jeu a surtout été faite afin de tester le système, en vue d'une potentielle extension s'il porte ses fruits.