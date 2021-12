Gary “GaryOPA” Bowser de la Team Xecuter accepte de régler 10 millions de dollars à Nintendo

On se souvient que Nintendo traquait Bowser et ses autres associés depuis des années après que le groupe Team Xecuter ait commencé à promouvoir une puce dédiée permettant de pirater leur console Switch et de faire tourner dessus des jeux piratés.





En septembre 2020, Bowser et deux autres personnes ont été inculpés devant le tribunal de district des États-Unis pour des accusations fédérales. Même s'il a plaidé coupable et a accepté de s'acquitter de cette coquette somme, Gary Bowser n'est pas tiré d'affaire. D'une part, il risque maintenant potentiellement une peine de prison (on évoque jusqu'à 10 ans de prison) mais Nintendo a mis la pression. Outre cet accord autour de cette somme de 10 millions de dollars déposé hier, qui doit encore être signé par le juge chargé de l'affaire, Nintendo exige également que Bowser leur remette tous les registres en ligne ou noms de domaine associés à Team Xecuter. Il lui est également interdit de violer "directement ou indirectement" les droits d'auteur et autres propriétés intellectuelles de Nintendo, y compris d'émuler les jeux de la société.



Nintendo a clairement voulu taper fort pour tenter de dissuader d'autres personnes de prendre le relais. Ce qu'on ignore cependant, c'est combien Gary Bowser a pu gagner dans ses affaires au sein de la Team Xecuter avant de se faire pincer. En attendant, les sommes évoquées concernent uniquement Nintendo. Mais d'autres sociétés ont été également impactées par les actions de Gary Bowser, comme l'indique le tableau suivant :



Une autre personnalité est visée par l'enquête fédérale autour de la team Xecuter, celle bien française du Vauclusien Max Louarn, 48 ans, rattrapé pour son implication dans la scène du piratage des années 90, notamment comme membre du groupe Paradox Warez. Même s'il se défend aujourd'hui de ne plus être dans le milieu depuis de nombreuses années, les autorités fédérales américaines semblent le soupçonner d'être un des cerveaux de l'opération de la Team Xecuter. Alors que son procès en France était censé se tenir en août dernier, son avocat l'a fait reporter au 10 janvier 2022. L'actualité judiciaire risque d'être encore chargée durant les prochains mois. Rappelons que M Louarn clame son innocence sur le sujet et reste présumé innocent jusqu'au résultat de son procès.







