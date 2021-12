En avant pour les Game Awards

Les nominées sont ...

Les certitudes et attendus

Visionner la cérémonie

THE GAME AWARDS 2021: Official Livestream, Thursday December 9! (4K) 12/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce soir, c'est le grand soir. Si vous êtes passionné de jeux vidéos, les Game Awards sont les Golden Globes de votre passion préférée. Cette cérémonie est le moyen de récompenser les jeux de 2021 parmi 30 catégories. Le show présente aussi des trailers et des informations sur les prochains jeux à venir. Par ailleurs, Reggie Fils-Aime à confirmé sa présence sur Twitter et sera un des "présentateurs".Voyons voir ce qui nous attends les jeux Nintendo et la Switch cette année :La Nintendo Switch va pouvoir briller dans 6 catégories (+1 catégorie bonus)Game of the year (jeu de l'année)- Deathloop- It Takes Two- Metroid Dread- Pyschonauts 2- Rachet & Clank : Rift Apart- Resident Evil VillageBest Action/aventure (Meilleur jeu d'action/aventure)- Marvel's Guardians of the Galaxy- Metroid Dread- Psychonauts- Rachet & Clank : Rift Apart- Resident Evil VillageBest Role Playing (Meilleur jeu de rôle)- Cyberpunk- Monster Hunter Rise- Scarlet Nexus- Shin Megami tensei V- Tales of AriseBest Family (Meilleur jeu familial)- It takes two- Mario Party : superstars- New pokemon snap- Super mario 3D World + Bowser Fury- WarioWare : Get it togetherBest Multiplayers (Meilleur jeu multijoueurs)- Back 4 blood- Knockout City- It takes two- Monster Hunter Rise- New Worlds- ValheimMost Anticipated Game (Jeu le plus attendu)- Elden ring- God of War Ragnarok- Horizon Forbidden West- The Legend of Zelda : Breath of the wild 2- StarfielsBest Mobile Game (Meilleur jeu mobile)- Fantasian- Genshin Impact- League of Legend- Marvel Future Revolution- Pokémon UnitePour résumer : Metroid Dread pourrait devenir le meilleur jeu de l'année, Nintendo impose 4 jeux sur 5 dans la catégorie "Jeu familial", Monster Hunter Rise est nommé dans 2 catégories, Shin Megami Tensei V débarque comme nommé dans le "Meilleur jeu de rôle" et Pokémon Unite pourrait recevoir la statuette dans la catégorie "Meilleur Jeu mobile". The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 est potentiellement le jeu le plus attendu.A noter que Life is Strange : True Colors qui débarque bientôt sur Switch est nommé dans 3 catégorie dont "Meilleure narration" et "Meilleure performance", tandis que Marvel's Guardians of the Galaxy est présent dans 4 catégories.Côté concurrence, c'est Deathloop qui s'impose comme grand favori avec 8 catégories suivi par Rachet & Clank avec 6 nominations.Les Games Awards sont aussi composés de trailers et d'informations sur les jeux vidéos à venir. Nintendo est comme à son habitude assez discret sur ses présentations, même si un nouveau trailer de Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 est particulièrement attendu.Reggie Fils-Aime a fait savoir sur son compte twitter qu'il serait bien présent à la cérémonie. L'ancien CEO de Nintendo America sera un des présentateurs pour cette cérémonie.Au rayon des autres certitudes, Keanu Reeves sera présent sur scène pour présenter le prochain jeu Matrix, Imagine Dragons revient pour un interlude musicale et plusieurs personnalités comme Simu Liu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) ou Donald Mustard (directeur créatif d'Epic Games) seront présents.Suite aux différentes accusations de harcèlement contre Activision-Blizzard, l'éditeur ne sera pas récompensé ni présenté lors de cette cérémonie.Si vous souhaitez voir en direct la cérémonie, rendez-vous à 00h30 (heure française) sur le site officiel des Game Awards (juste ici) ou sur YoutubeDites-nous en commentaire si vous attendez cette cérémonie et quel jeu devrait repartir avec la statuette.