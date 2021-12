Décès de Masayuki Uemura, le concepteur de la Famicom/NES et SNES

Masayuki Uemura 09/12/2021

"Lorsque j'ai développé la Famicom, j'ai mis toutes les fonctions de base nécessaires pour en faire un appareil de jeu", nous a dit Uemura lors d'une apparition au Musée national du jeu vidéo en février 2020 alors qu'il réfléchissait à l'héritage de la machine. "Pour la Switch, c'est hérité de tout cela au fil des ans. Tous les succès et les échecs de la Famicom sont hérités par la prochaine génération de consoles et au-delà."

Aujourd'hui, nous apprenons le décès de Masayuki Uemura, le concepteur/créateur de la Famicom (la NES en occident) et de la Super NES par l'Université Ritsumeikan.Masayuki Uemura a rejoint Nintendo en 1971 après avoir commencé sa carrière chez Sharp. Ses premiers travaux chez Sharp se sont concentrés sur la vente de technologies que Nintendo utilisera dans la création de « pistolets légers », qui a indirectement conduit à la création de Duck Hunt.En 1979, il a été nommé à la tête de la deuxième division de recherche et développement (R&D2) de Nintendo par Hiroshi Yamauchi. Il dirige alors la conception de la série d'appareils Color-TV Game. En 1981-82, sa division a mené les travaux pour créer un appareil faisant tourner Donkey Kong et d'autres titres d'arcade comme à la maison. Machine qui se nommera "Famicom" et son adaptation occidentale, la "Nintendo Entertainment System".Après le succès de la Famicom et de la NES, et la création du Famicom Disk System, Uemura a également dirigé la création de la Super Famicom (reconçue en Super Nintendo pour la version occidentale) ainsi le périphérique modem satellite Satellaview (vendu uniquement au Japon). Plusieurs jeux d'arcade et de console de salon de Nintendo - dont Ice Climber et Clu Clu Land - ont également été produits par Uemura.En 2004, Uemura a démissionné de son poste de direction chez Nintendo, mais est resté au sein de l'entreprise dans un rôle consultatif tout en étant également professeur à l'Université Ritsumeikan.Un grand merci, Masayuki Uemura, pour avoir été l'un des sauveurs du jeu vidéo et pour avoir conçu les consoles mythiques de Big N. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par son décès.