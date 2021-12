Un lot de pin's Metroid Dread sur My Nintendo Store

Ne tardez pas à les commander si vous vous voulez les recevoir avant Noël, les envois se feront entre le 15 et le 24 décembre. Contre 500 points argent, voici un lot de deux pin's reprenant les illustrations bien connues de Metroid Dread.



Rendez-vous sur votre compte My Nintendo et cliquez sur ces petits goodies contre vos points. Vous allez obtenir un code valable 48h (attention à ne pas vous tromper de liens, l'un est réservé pour les résidents britanniques). Puis commandez les pin's en échange de votre code, vous aurez à payer les frais de port uniquement pour les recevoir. Bon, c'est tout de même 6,99 € si vous êtes en France (payable via votre carte bancaire). Il n'y a plus qu'à patienter pour obtenir votre précieuse boite renfermant les deux pin's. On croise les doigts pour que l'emballage soit correcte et que le petit paquet ne se trompe pas de cheminée.