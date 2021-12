Agent Intercept s'offre la Switch pour le premier trimestre 2022

Agent Intercept est un jeu d'action et d'arcade où vous conduisez un véhicule d'espionnage transformable dans des lieux exotiques. Ce véhicule, c'est le Sceptre, le dernier modèle du véhicule transformable de l'agence et il faudra bien tous ces gadgets pour affronter l'organisation criminelle CLAW. On reconnaît évidemment sous ce scénario un hommage à la franchise James Bond et son combat contre le Spectre.



Lors des différentes missions, vous allez devoir vous adapter aux différents types de terrains : voiture, avion, bateau, véhicule tout terrains sur skis, à vous d'esquiver les tirs ennemis, les mines et les lasers en utilisant vos gadgets et en effectuant des cascades. Une action intense mais hélas courte d'après les retours sur PC.





Traquez les cerveaux de CLAW, une organisation criminelle maléfique, en prenant des virages dans des lieux exotiques avant de vous envoler dans les airs en passant rapidement en mode aérien. Évitez les tirs ennemis en haute mer grâce à la transformation en hors-bord, ou foncez vers les forteresses de montagne en mode traîneau tout-terrain.

Un classement online permettra de montrer vos performances aux autres agents secrets du monde entier, des missions annexes vous permettront de récupérer des cartes de données vous octroyant différents upgrades cosmétiques.





Lancez une panoplie de gadgets d'espionnage sur les ennemis pour dégager la voie et relevez des défis supplémentaires dans chaque étape pour gagner suffisamment de points d'information pour débloquer la mission suivante.





Maîtrisez les transformations du sceptre pour abattre d'imposants boss, dont des hélicoptères d'attaque, des jets contrôlés par l'IA, des satellites orbitaux et des sous-marins nucléaires. Lancez des missiles, larguez des mines et atteignez des vitesses impossibles pour sauver le monde des griffes de CLAW avec suffisamment de style pour que même les espions les plus chevronnés lèvent les sourcils et leur verre en signe de reconnaissance. Vous allez pouvoir affronter d'autres joueurs d'Agent Intercept en mode Score Attack, avec de nombreux défis supplémentaires et des classements à conquérir.

Réalisez le drift parfait à chaque virage pour obtenir le meilleur classement en mode contre-la-montre, visez avec précision en mode Target Practice, ou montrez votre maîtrise du Sceptre en accumulant des scores énormes en mode Highscore Chase. Dans Agent Intercept, l'action est toujours poussée à son paroxysme, car un espion doit parfois faire une entrée extrêmement explosive.









Nous sommes ravis d'amener Agent Intercept sur les consoles au premier trimestre 2022, a déclaré Mario Wynands, PDG de PikPok. Notre version unique de la fiction d'espionnage classique est pleine de poursuites à grande vitesse, de voitures transformables emballant des lance-missiles, et de séquences d'action qui feraient envie au plus infâme des espions. Nous sommes impatients de recruter de nouveaux agents sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One l'année prochaine. A noter que le jeu est entièrement doublé vocalement en anglais et que plus de 30 chansons originales sont intégrées, faisant clairement référence au monde de l'espionnage. On attend de découvrir tout cela en mouvement sur Switch lors du premier trimestre 2022. Un titre développé et publié par PikPok. Au niveau du texte à l'écran, le français est présent. Normalement le prix de lancement devrait être 19,99 €. On se regarde la bande vidéo. A noter que le jeu est entièrement doublé vocalement en anglais et que plus de 30 chansons originales sont intégrées, faisant clairement référence au monde de l'espionnage. On attend de découvrir tout cela en mouvement sur Switch lors du premier trimestre 2022. Un titre développé et publié par PikPok. Au niveau du texte à l'écran, le français est présent. Normalement le prix de lancement devrait être 19,99 €. On se regarde la bande vidéo.