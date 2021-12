Découvrez la statuette du bouclier Hylien de Zelda : Breath of the Wild de First 4 Figures

Regardons maintenant la vidéo promotionnelle de ce bouclier.



F4F Presents The Legend of Zelda™: Breath of the Wild - Hylian Shield PVC Statue 14/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

First 4 Figures est à nouveau à la barre pour promouvoir l'univers de Breath of the Wild. Cette fois, la statuette représente le Bouclier Hylien. Une belle pièce en PVC, fidèle par son design et ses couleurs à ce que l'on a pu découvrir au sein du jeu, avec Link, Zelda et Revali. On retrouve la façade bleue avec des bordures argentées, le symbole de la Triforce et le blason d'Hyrule.Chaque commande de la statue se verra doté d'un support magnétique permettant de facilement présenter le bouclier, d'une carte d'authentification et d'une numérotation en édition limitée. Il convient également de noter que l'"édition exclusive" comprend une boîte luxe et un éclairage LED "sous les rivets dorés du support, donnant au bouclier un aspect encore plus majestueux". Son tarif est de 109,99 $ + les frais de port (si vous précommandez rapidement, vous pouvez le toucher à son tarif early bird à 99,99 $). Pour la France, les frais de port sont de 40 $, une ruine actuellement.En ce qui concerne les mesures, avec la base, la hauteur est de 11,5 pouces (29cm), la largeur est de 8 pouces (20cm), et la profondeur est de 5 pouces (13cm). Il ne pèse que 0,672 kg.Dur dur si vous êtes fauchés avant les fêtes, il y aura un peu de stock, sauf pour l'édition exclusive. Les précommandes sont ouvertes ici (et s'achèvent dans 16 jours) et les premières livraisons sont prévues pour le premier trimestre 2022.