My Nintendo Europe lance le calendrier 2022

Vous êtes toujours à la recherche de petits goodies et après avoir repéré les pins Metroid Dread d'hier, vous souhaitez rentabiliser les frais de port ? Eh bien bonne nouvelle (et merci à RYoGA), le calendrier 2022 est également disponible pour tous les membres de My Nintendo en Europe.





Voici quelques exemples de pages :



Les personnes résidant en Europe peuvent commander le calendrier My Nintendo 2022 ici . Les personnes du Royaume-Uni peuvent le récupérer ici



Si vous ne commandez que ce produit, il vous en coûtera 300 points de platine ainsi que 6,99 € de frais de port.





Source : My Nintendo



Le calendrier représente divers personnages Nintendo et comprend 13 feuilles (une par mois plus une feuille de couverture), un support et un étui en papier. Le verso des feuilles du calendrier comporte un espace où vous pouvez inscrire votre emploi du temps au crayon. Mario, Zelda et Metroid ne sont que quelques-unes des franchises incluses dans le calendrier.Les feuilles elles-mêmes mesurent 13,4 x 13,4 cm et sont imprimées sur du papier d'art couché mat de 350 g/m² avec un vernis mat. Quant au support, il mesure 13,4 x 17,5 cm et est fabriqué en carton noir de 400 g/m².