Windjammers 2 : enfin la sortie le 20 janvier 2022

Cette nouvelle version aux graphismes HD vous proposera 5 modes de jeu : ARCADE, INFINI, VERSUS LOCAL, MATCH RAPIDE EN LIGNE ET MATCH CLASSÉ.

Versus en ligne : pour la toute première fois, affrontez d'autres joueurs du monde entier dans des matchs classés et participez aux meilleures ligues ! Au programme, 6 personnages, 6 environnements jouables, 2 mini-jeux à débloquer : Dog Distance et Bowling.



Windjammers est disponible en téléchargement sur l'eShop de la Switch et la sortie de Windjammers 2 est prévue pour le 20 janvier 2022.

25 ans plus tard, lancer des disques volants sur vos adversaires est toujours aussi cool qu'à l'époque. Suite du classique culte de NEOGEO, Windjammers, Windjammers 2 est le mélange parfait entre ce que vous avez aimé du titre classique et de toutes nouvelles mécaniques.

Rapide, stratégique, facile à apprendre mais difficile à maîtriser : Windjammers 2 suit les étapes du premier épisode et ramène ce qui fait de la série Windjammers un jeu incroyablement amusant et compétitif !

De nouveaux adversaires, de nouvelles scènes, de nouveaux mécanismes et de nouveaux mouvements puissants vous feront tourner la tête et amélioreront votre expérience du jeu de vent. Maîtrisez le slapshot, le dropshot, le jump, le smash et le puissant EX MOVE, et profitez d'une bande-son digne des années 90.

En voici la dernière bande-annonce :





Windjammers 2 - Release date trailer 14/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une édition bi-pack physique chez Pix'n Love Games





Voici une bonne nouvelle pour les amateurs d'éditions physiques. Pix'n Love Publishing et le développeur DotEmu ont annoncé que Windjammers et Windjammers 2 auront une sortie physique sur Switch sous la forme de Windjammers Ultimate Collector's Edition.Les précommandes pour l'Ultimate Collector's Edition ouvrent le vendredi 17 décembre à 15h (heure britannique), 10h (heure de l'Est), 7h (heure du Pacifique). Vous pouvez vous procurer la vôtre en allant sur le site de Pix'n Love ici





C'est un grand ouf de soulagement. Après une première annonce sur Switch en août 2018 et une sortie initialement prévue en 2019, Dotemu a enfin indiqué la date définitive de lancement du jeu : le 20 janvier 2022.Caractéristiques principales● Le retour du classique culte Windjammers.● Des animations 2D dessinées à la main qui déchirent.● Des personnages et des niveaux inédits● Slapshot, dropshot, EX move, jump and smash... une tonne de nouveaux mécanismes de jeu pour une toute nouvelle expérience de windjamming.● Un mode Arcade incroyable qui permet aux superstars de conquérir des championnats en jouant en solo.● Des pistes radicales pour bouger la tête en cadence sur la musique.● Un mode multijoueur local et en ligne