Jamais la Switch ne s'est autant vendue en Europe

Alors que le précédent record avait été établi en novembre 2019, la Switch n'avait apparemment pas dit son dernier mot puisqu'en Europe, la console a réalisé la meilleure performance commerciale de son histoire sur deux semaines consécutives : la semaine du 15 novembre, Nintendo avait déjà pu célébrer sa meilleure semaine.Le fait de réaliser une si solide performance n'est pas un hasard : Nintendo a eu la bonne idée de lancer un Pack édition spéciale Mario Kart 8 Deluxe juste à temps pour Noël, alors que Pokémon Diamant Brillant et Perle Scintillante ont aussi été commercialisés sur cette période.Alors que la Switch va doucement vers son 5e anniversaire, tout semble donc aller pour le mieux sur le Vieux Continent pour la console : la sortie de la Switch OLED en octobre, pour accompagner la sortie de Metroid Dread salué lors des Game Awards d'un prix du meilleur jeu d'action aventure