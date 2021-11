Un nouveau bundle Mario Kart 8 Deluxe pour les Fêtes de fin d'année

Dès aujourd'hui, plusieurs revendeurs vous proposeront dans leurs rayons une nouvelle référence avec une console Nintendo Switch classique accompagnée d'un code de téléchargement pour le jeu Mario Kart 8 Deluxe, et d'un abonnement de 3 mois au Nintendo Switch Online.Si vous lisez cette actualité, il est probable que vous ayez déjà une Switch près de vous, mais voici néanmoins une petite sélection de sites proposant cette "nouvelle" référence de Switch, juste à temps pour Noël :Le pack est également disponible dans des enseignes physiques comme Carrefour au prix de 267,49 €, Leclerc pour 267,25€ ou encore Auchan pour 269,99 €. En cumulant certaines remises complémentaires proposées dans les prochains jours à l'occasion du Black Friday, peut-être pourrez-vous acquérir une Switch au prix le plus doux pour vos finances... de quoi peut-être vous offrir un jeu de plus, tant le catalogue de la Switch est riche à l'approche du 5e anniversaire de la console !