Cuphead - The Delicious Last Course - Release Date Trailer - Nintendo Switch 12/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A l'origine prévu pour 2021, l'extension "The Delicious Last Course" avait été repoussé pour améliorer l'expérience et la qualité du DLC Pendant les Games Awards, les développeur du run and gun de chez Microsoft ont dévoilé un nouveau trailer ainsi qu'une date de sortie.Le DLC The Delicious Last Course promet du nouveau contenu, ainsi que de nouveaux parcours, de nouveaux boss et l'ajout de Ms. Chalice comme nouveau personnage. Par ailleurs, le personnage sera jouable dans le jeu de base une fois le DLC terminé.Chad Moldenhauer (le coréalisateur du jeu) a expliqué que Tla pandémie a ralenti la cadence de production.Cuphead et Mugman pourront affronter les nouveaux boss dans cette extension prévue (pour le moment) au 30 juin 2022