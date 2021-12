L'extension Nintendo Switch Online se prépare à Banjo-Kazooie

Le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel accueille Paper Mario aujourd'hui. Pendant que les joueurs pourront essayer et réessayer le jeu au tour par tour du plombier, le prochain jeu qui rejoindra le catalogue vient d'être dévoilé. Il s'agit de Banjo-Kazooie.Si vous ne connaissez par ce grand classique sorti en 1998 sur Nintendo 64, il s'agit d'un jeu de plateforme 3D où vous incarnez un ours (Banjo) et un oiseau (Kazooie) unissant leurs forces pour sauver Tooty de la sorcière Gruntilda. Les 2 compères devront également collecter les 100 pièces du puzzle et 900 notes de musique qui les mèneront finalement à Gruntilda. Cependant, des kilomètres de marais, de désert et de neige et un ours d'aventure se dressent sur leur chemin.Le jeu de plateformes de Rare va faire son grand retour dès janvier 2022 sur le service online à 39,99 euro de la SwitchPar la suite, le service accueillera Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora's Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf et encore F-Zero X en 2022.