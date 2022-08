2K soigne les possesseurs de Switch en leur offrant un NBA 2K23 complet

Jordan apparaîtra sur la jaquette du jeu sur certaines éditions spéciales tandis que pour l'édition standard, c'est Devin Booker des Phoenix Suns qui sera la star visible.





Ce qui nous fait grandement plaisir ici dans la présentation parfois au compte-gouttes des nouveautés de ce jeu de basket NBA 2K23, c'est que l'ensemble des nouveautés vont également concerner la version Switch. Un détail qui a son importance et qui vient justement d'être rappelé par l'éditeur lui-même dans son blog. Pas de version Legacy pour les possesseurs de Switch, nous avons développé des nouveautés, vous en profitez comme les autres. Une manière de se distinguer d'Electronic Arts, très paresseux sur le sujet puisque son FIFA 23 pour Switch, contenant tout de même du football féminin, ne fait même pas l'effort de proposer la moindre nouveauté. Carton rouge pour EA qui fait chaque année payer le prix fort aux joueurs Switch alors que ceux-ci peuvent très bien se contenter d'une édition précédente bradée, puisqu'il n'y a aucune nouveauté.





Voici une liste des 15 moments que vous devrez relever pour terminer le défi Jordan :











Voici quelques retours de la FAQ de l'éditeur :









En revanche, il est fort possible que ce NBA 2k23 soit le dernier pour la Switch car en tenant compte des efforts pour optimiser le jeu sur les versions Next Gen, il va être difficile de poursuivre la même optimisation sur Switch sans perte importante. Aucune décision n'est donc prise pour le moment pour porter les prochains NBA 2K sur Switch.

Il arrive le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch et a mis ces derniers jours en avant le « Jordan Challenge », un mode spécial qui permettra de revivre virtuellement quelques-uns des plus grands moments de la carrière de Michael Jordan.Dans ce mode de jeu, il sera proposé 15 moments jouables de la carrière de la légende du basket, allant de ses débuts à l'université avec North Carolina à 1982 à son panier victorieux en finales NBA 1998, en passant par son All-Star Game de 1998 ou son « Flu Game » contre Utah en 1997. Tous ces challenges seront représentés avec un filtre vidéo, qui plongera le joueur dans l'ambiance des années 80-90, et reprendront les conditions de jeu de l'époque.Concernant ce mode Michael Jordan challenge, il avait fait une première apparition dans la licence sur NBA 2k11 et avait montré un bon potentiel. Pour cette année, le mode de jeu a été enrichi et comprendra désormais des interviews d'avant-match avec un grand nombre d'anciens coéquipiers, entraîneurs et rivaux de Jordan, ainsi qu'une modulation graphique authentique pour présenter avec précision l'époque de la NBA dans laquelle se déroule le défi (nous prévoyons un retour des grands titres de diffusion des années 90).Championnat national de 1982 : Université de Caroline du Nord contre Georgetown.1984 Team USA Basketball Scrimmage1986 Eastern Conference First Round, Game 21988 NBA All-Star Game1989 Eastern Conference First Round, Game 51990 Atlanta Hawks at Chicago Bulls1990 Chicago Bulls at Cleveland Cavaliers1990 Eastern Conference Finals, Game 31991 NBA Finals, Game 51992 NBA Finals, Game 11995 Chicago Bulls at New York Knicks1996 NBA Finals, Game 61997 NBA Finals, Game 51997 Chicago Bulls vs. Los Angeles Lakers1998 NBA Finals, Game 6