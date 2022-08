Petit Dej PN du mardi 16 août 2022 : incendie au sein de Nintendo, The Pokémon Company fait oeuvre de charité, Patch 1.1.1 Mario Strikers, Wave Race 64, Matt la légende dans Nintendo Switch Sports, Voyage, Path of Titans

Incendie au centre de développement du siège de Nintendo

Plus de peur que de mal. Un incendie a été signalé au centre de développement du siège de Nintendo le 15 août mais fort heureusement, personne n'a été blessé.C'est le bâtiment du centre de développement du siège de Nintendo à Minami-ku, Kyoto, qui a pris feu dans l'après-midi.





Selon le service des incendies, peu après 13 heures le 15 mai, un incendie a été signalé dans le bâtiment de développement du siège de Nintendo à Minami-ku, Kyoto, et huit camions de pompiers ont été dépêchés, mais le feu a été rapidement éteint par les employés de la société. Le feu a été éteint peu après par les employés de la société.





Selon la police, des bureaux et des chaises dans une pièce du troisième étage ont été partiellement brûlés dans l'incendie, mais personne n'a été blessé. La police et les pompiers enquêtent sur la cause de l'incendie. Il semblerait que le feu pourrait avoir commencé à partir d'un appareil électronique qui était en cours de chargement.



The Pokémon Company International s'engage à donner 25 millions de dollars à des initiatives philanthropiques au cours des 5 prochaines années The Pokémon Company International a annoncé un plan sur 5 ans pour donner "un minimum" de 25 millions de dollars US à un "groupe prédéterminé d'organisations dédiées à l'amélioration de la vie des enfants et au soutien de l'équité sociale." La série Pokémon ayant célébré son 25e anniversaire l'année dernière, le montant de la donation est tout à fait approprié pour la marque. Pour plus d'informations sur cette généreuse mission, lisez le communiqué de presse officiel ci-dessous.



" The Pokémon Company International est reconnaissant d'avoir l'opportunité de redonner aux communautés dans lesquelles il opère et où Pokémon a été si chaleureusement accueilli depuis son lancement ", a déclaré Kenji Okubo, président de The Pokémon Company International. "Pokémon est une marque qui suscite immédiatement la joie et qui a captivé l'imagination des enfants du monde entier depuis 25 ans. Avec ses thèmes universels d'aventure, d'amitié et de persévérance, elle a également été accueillie dans la vie d'une base de fans incroyablement diversifiée dans des pays du monde entier. Nous sommes déterminés à tirer parti de cette capacité unique et du soutien que nous avons reçu de notre vaste communauté de formateurs pour être une force positive dans la vie des enfants et créer un monde plus équitable et inclusif dans lequel tous peuvent s'épanouir."







Les 25 millions de dollars seront principalement réalisés sous forme de dons monétaires à un groupe prédéterminé d'organisations qui soutiennent les enfants, aident à créer des communautés équitables, ou une combinaison des deux. Le don de jeu sous forme de dons en nature de produits du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon et du Centre Pokémon complètera l'engagement et sera fourni à des groupes qui sont en mesure de distribuer des jouets et des jeux aux familles et aux enfants dans le besoin. Chaque organisation est destinée à être un partenaire stratégique à long terme que The Pokémon Company International peut soutenir année après année pendant au moins cinq ans. D'autres organisations qui reflètent la mission philanthropique de l'entreprise peuvent également être ajoutées au cours de l'initiative.





Voici la liste des sociétés qui recevront cette aide de la part de The Pokémon Company :

Mario Strikers : Battle League passe en version 1.1.1 Vous pouvez retrouver la page dédiée sur leur site ici

Une petite mise à jour publiée par Nintendo et Next Level Games pour corriger un unique problème :







- Correction d'un problème où le gardien de but ne réagissait pas toujours à une passe de lob libre depuis certaines positions, ce qui entraînait un but.





Voilà, c'est tout et c'est à télécharger car indispensable.





Wave Race 64 rejoint l'offre réservé aux abonnées du Nintendo Switch Online cette semaine le 19 août







Il faut posséder l'offre d'extension du pass Nintendo Switch Online pour en profiter et vous pourrez alors jouer, à partir du 19 août à un nouveau jeu N64 et pas des moindres : Wave Race 64.









Voici un aperçu du jeu :



Wave Race 64 propose neuf parcours difficiles dans des lieux pittoresques. Envolez-vous avec les dauphins sur les rivages dorés de Sunset Bay, naviguez sous les lumières vives et les grands immeubles de Twilight City, sentez les vagues déferler sur Sunny Beach ou détendez-vous dans les eaux glaciales de Glacier Coast, pour n'en citer que quelques-uns. De plus, les conditions de course changeront en fonction de la météo, rendant l'eau agitée ou couvrant le parcours de brouillard. Les vagues réagiront même à vos mouvements et à ceux de vos adversaires !



Wave Race™ 64 - Nintendo 64 - Nintendo Switch Online 16/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

De nouvelles icônes de Mario Kart 8 Deluxe sur le Nintendo Switch Online. Un troisième lot est disponible depuis le 15 août. En voici les images. Amateurs collectionneurs, c'est à vous de jouer. A récupérer avant le 22 août.





L'emblématique Mii Matt de Wii Sports rejoint Switch Sports Petite surprise qui ravira les amateurs de Wii Sports, Matt, le célèbre champion de boxe qu' l'on affrontait sur le ring et l'épéiste doué de Wii Sports Resort, fait son entrée dans Nintendo Switch Sports, ce qui va permettre d'apporter un challenge plus relevé.





"Vous êtes intéressé par un défi plus difficile dans #NintendoSwitchSports", a demandé Nintendo. "Essayez de saisir ZR + R + A ou ZL + L + → sur l'écran de sélection de la difficulté."

Bonne compétition !



Les téléchargements de la semaine Si vous avez besoin de vous occuper, de nombreux titres sont arrivés sur l'eShop en fin de semaine dernière (11 août). Avant la prochaine salve de titres, listons les titres qui pourraient vous intéresser.



Versions téléchargeables de titres existant en version boîte Arcade Paradise : 19,99 €*



Arcade Paradise Launch Trailer 16/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Two Point Campus : 39,99 € (attention des offres en version boite ont été aperçu à 29,99 €)



Jeux à télécharger sur Nintendo Switch ALUMNI - Escape Room Adventure : 5,99 €*

Arcade Archives GUN & FRONTIER : 6,99 €*

Book Quest : 6,99 € prix normal mais réduction à 5,59 €* jusqu'au 30/08

Break thru the wall : 5,75 € actuellement en promotion à 4,60 €*

Car Racing Highway Driving Simulator, real parking driver sim speed traffic deluxe 2022

4,99 €*

Cat Slide Tiles : 3,99 €*

Cleo - a pirate's tale : 12,49 €* Nous avons déjà évoqué ce titre dans un billet d'hier

Cult of the Lamb : 24,99 €*

Cyber Protocol Prologue : 0,00 €*

EXTREME BIKE X : 6,93 €*

Hero Wheels : 1,00 €*

Japanese NEKOSAMA Escape The Sento : 8,99 € actuellement en promotion à 4,49 €*

Jeopardy! PlayShow : 24,50 €*

Kartoon Racing: Singleplayer Multiplayer Racing : 8,49 € actuellement en promotion à 3,99 €*

Knight's Castle - Mini-jeux médiévaux pour les tout-petits et les enfants : 6,99 € actuellement en promotion à 3,49 €*

Laboratory Rat Escape Simulator Pro : 4,99 €*

Last Threshold : 4,99 € petite promotion de lancement à 4,49 €*

Lost in Play : 19,99 €*

Marmoset : 9,99 € actuellement 0,99 €* (une promo assez étonnante pour un lancement)

origamihero games 2D Platformer Collection : 4,19 €*

Sakura MMO : 9,99 € promo 7,99 €*

Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation -The Endless Seven-Day Journey- :

39,99 €*

Super Bullet Break : 19,99 €*

Super Glow Puzzle : 5,99 €*

Viki Spotter: School : 4,99 €*

Viki Spotter: Space Mission : 4,99 € actuellement à 3,49 €*

Voyage : 14,99 € actuellement 11,99 €*



Contenu Nintendo Switch additionnel Cyber Protocol Prologue

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Jeopardy! PlayShow

Little Noah: Scion of Paradise

MONSTER HUNTER RISE

WitchSpring3 [Re:Fine] - The Story of Eirudy



Démos Nintendo Switch Azure Striker GUNVOLT 3

The DioField Chronicle









Coup d'oeil sur Voyage Pour voir le détail de chaque fiche de jeux, c'est sur la page de Nintendo France ou directement depuis l'eShop de votre console.

Puisque l'on parle des sorties, intéressons nous ce matin à l'un des titres : Voyage. Développé par Venturous et édité par Ratalaika Games, les deux studios ont préparé un petit trailer de lancement.

Voyage est un jeu d'aventure cinématique capturant l'essence de l'exploration partagée. Que vous décidiez de jouer seul ou en coopération, le voyage tournera autour de deux survivants à la recherche de réponses sur un passé oublié depuis longtemps. Embarquez pour un voyage, levez le voile sur un mystère et trouvez le chemin du retour ensemble.



Caractéristiques principales



* Expérience partagée - Travaillez seul ou avec un ami pour guider deux survivants et explorer le monde de Voyage dans une expérience coopérative sans faille.



* Peint à la main - Perdez-vous dans les vastes environnements peints à la main de Voyage.



* Récit sans paroles - Cherchez des réponses dans un voyage mystérieux et sans paroles.



* Non-violent - En privilégiant l'exploration à la violence, Voyage peut être apprécié par tous.



* Un paysage sonore immersif - La musique et les sons sont signés Calum Bowen.



Vous pouvez visionner la bande-annonce de Voyage ci-dessous.

Dans Voyage, deux survivants piégés sur une planète extraterrestre tentent de trouver le chemin du retour. On ne sait pas grand-chose d'eux ni d'où ils viennent, si ce n'est leur apparence humanoïde - l'une semble être une femme avec des cheveux violets en queue de cheval, l'autre un homme plus âgé avec des cheveux blancs et une barbe. Le jeu commence avec ces deux personnages émergeant d'une capsule semblable à un cristal. L'histoire est racontée uniquement par des images, sans le moindre texte, et vous devrez donc interpréter par vous-même ce qui semble se passer.



Afin de s'échapper, les protagonistes traversent des forêts luxuriantes, des déserts venteux et des grottes profondes, chacun d'entre eux étant jonché de ruines ou de morceaux de vaisseaux spatiaux abandonnés. Chaque lieu a sa propre esthétisme et sa faune, potentiellement menaçante. Vous avez vraiment l'impression de traverser un large éventail de biomes et de climats qu'une planète étrangère pourrait avoir à offrir. Vous passerez la majeure partie du jeu à courir et à grimper, profitant de la beauté des paysages et des sons, bien que le voyage soit parsemé d'obstacles à surmonter en cours de route.







Pas très difficile, les rares énigmes seront de trouver comment déplacer certains objets pour pouvoir continuer votre chemin. Mais comme il n'y a aucun texte pour vous aider, vous devrez cogiter, spéculer et tenter différentes choses pour y parvenir, et c'est en cela que réside l'intérêt d'y jouer à deux. Votre but étant de quitter la planète, vous n'avez pas besoin d'en comprendre les mystères. Une œuvre très particulière à essayer, un peu courte, car sa durée de vie est de 2 à 3 heures max, mais qui marquera votre rétine un petit moment. En voici une petite vidéo de gameplay :





Voyage Nintendo Switch Gameplay 16/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Promenade au pays des dinosaures : Path of Titans







Avec des graphismes époustouflants, dont plus de 100 000 variantes d'habillages cosmétiques, des traits et des compétences uniques pour chaque sous-espèce de dinosaure, préparez-vous à être transporté dans des aventures sans fin, où que vous mène votre imagination de dinosaure. Explorez vos dinosaures de l'ère jurassique en faisant évoluer les espèces avec vos amis, et découvrez encore plus de créatures et de cartes de Community Mods disponibles aujourd'hui. Survivez, explorez, combattez et prospérez en JcJ et en JcE tout en améliorant vos emplacements de compétences, en faisant des quêtes secondaires et en personnalisant de superbes skins cosmétiques dans les hautes terres de Panjura !







Les bébés dinosaures commencent votre aventure, apprenez à explorer, à maîtriser le combat, à vous faire des amis, à rejoindre un troupeau ou à survivre en solo, à chasser, à pêcher, à paître, à défendre les ressources, à faire une quête secondaire de plus ce soir, à construire une grotte, à fonder votre propre famille de dinosaures avec vos nouveaux bébés personnages ou les bébés de vos amis, et à développer vos compétences, vos traits, vos skins cosmétiques en jeu tout en parcourant la Terre il y a des millions d'années !











Les dinosaures règnent sur ces terres, et maintenant vous pouvez entrer dans leur monde !Avec plus de dinosaures officiels et de mods communautaires en route, la question aujourd'hui... avec quel dinosaure ferez-vous vos premiers pas sur le Chemin des Titans ? Ce jeu de survie en jouant le rôle d'un dinosaure est disponible en plusieurs langues dont le français. L'environnement est géré par diverses AI et vous pouvez vous retrouver jusqu'à 200 joueurs en simultané. Disponible sur l'eShop depuis le 12 août pour 59,99 €. Regardons une vidéo de gameplay qui sera riche d'enseignements sur les possibilités permises par ce jeu :

Path of Titans Nintendo Switch Gameplay 16/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube