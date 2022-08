Breath of the Wild : grosse découverte autour du clan Yiga

Un joueur passionné par The Legend of Zelda : Breath of the Wild (2017) vient de découvrir une particularité du clan Yiga au sein du jeu.





Le Clan Yiga est une branche du Clan Sheikah ayant prêté allégeance au Fléau Ganon. Cela peut paraître étonnant, car les Sheikah ont joué un rôle déterminant dans la défaite de Ganon grâce à leur technologie avancée, notamment en créant les puissants Gardiens et les Créatures Divines qui ont aidé le héros et la Princesse d'Hyrule à cette époque. Mais cette maîtrise technologique a été peu à peu crainte par les habitants d'Hyrule, la considérant à terme comme une menace pour le royaume. Peu à peu, de l'ostracisme est apparu et les Sheikah se sont marginalisés, conduisant à un schisme. Une partie des Sheikah est restée fidèle à la famille royale tandis que l'autre, furieuse d'avoir été maltraitée, s'est tournée vers Ganon qui apprécierait mieux leurs capacités. C'est cette seconde partie qui est devenu le clan des Yiga.





Les Yiga sont bien présents au sein de Breath of the Wild et on peut les découvrir sous forme de voyageurs, qui sont en fait des "jumeaux maléfiques" d'autres habitants rencontrés lors de vos pérégrinations. C'est la découverte de Justoookinfordragon, qui a ainsi capturé quelques images de ces Yiga déguisés, copies clones 1:1 d'autres personnages connus.





Pour prouver sa découverte, justlookingfordragon a "pris 14 photos de l'Yiga au Hebra Trailhead Lodge dans différents déguisements" et a ensuite retrouvé "les 'vrais' PNJ qu'il prétendait être". Il en a fallu de la patience pour rechercher ses preuves, puisqu'il a fallu explorer tous les environnements, y compris le Temple oublié et les ruines du parc Sandine.

Voici son travail d'analyse : Selon les explications de Justlookinfordragon sur reddit, c'est le même Yiga qui prétend être plus d'une douzaine de personnes différentes.

1 Rik est un voyageur hylien qui fait son chemin entre le relais des Géminés et le village de Cocorico. Il s'inquiète d'à peu près tout, sauf de se faire voler son identité.

2 - Ronn est un cavalier qu'il a pu trouvé près du Temple oublié.





4 Zorona est un voyageur bavard que l'on peut trouver chevauchant son cheval le long de la rive près de l'étang Zelo dans le canyon d'Eldin. Il ne vend rien, mais offre des conseils utiles dans le jeu et des informations sur l'histoire.



5 Spoone est un médecin qui voyage entre l'écurie Wetland et l'écurie Riverside à la recherche de patients dans le besoin. Il ressemble au frère moins inquiet de Rik, mais il a une coiffure et d'autres vêtements différents.



6 Chumin est un marchand hylien du village de Lurelin qui voyage avec son âne sur la route de Faron, où il vend des fruits et du poisson aux autres voyageurs. Je l'ai suivi pendant un moment mais je n'ai pas pu obtenir une image plus claire car l'environnement à Faron est bizarre.



7 Bugut est un marchand ambulant qui apparaît sur le chemin entre le village de Cocorico et l'écurie de Dueling Peaks. Le Yiga près du pont de Kakariko peut en fait apparaître "comme lui", ce qui est particulièrement gênant si Bugut passe à ce moment précis et qu'aucun des deux ne reconnaît l'existence de l'autre.



8 Teli est un chasseur de trésors et un marchand de pièces détachées pour les Gardiens. Il voyage entre le Fort Hateno et le Village Hateno, vendant des pièces qu'il a acquises sur des Gardiens cassés près du Fort. Il a l'air un peu effrayé sur la photo parce qu'il pleuvait, il courait pour se mettre à l'abri, et j'ai dû le "persuader gentiment" de rester immobile pour la photo.



9 Baumar est un Hylien qui parcourt une partie de la Haute route des collines entre l'écurie Serenne et l'écurie Snowfield avec son cheval Bamboo. Il parle beaucoup de surf sur les boucliers, mais ne surfe jamais nulle part.



10 Kanny est un marchand hylien qui voyage à cheval. Il suit une partie de la Hilltop High Road entre l'écurie Serenne et l'écurie Snowfield, où il continue jusqu'à l'écurie Rito. Il est l'un des rares PNJ à porter une armure ou des vêtements que le joueur peut obtenir (armure Snowquill teinte en gris).



11 Glendo est un Hylien qui voyage à cheval de l'écurie Outskirt aux ruines du parc Sandine. Il s'arrête parfois au milieu de la route pour admirer le paysage, et certains de ses dialogues ressemblent à des compliments détournés.



12 Savelle est un voyageur que l'on peut trouver de passage à l'écurie du pont de Tabantha. Il est l'un des exemples les plus évidents que les Yiga ne copient pas seulement le look des autres, mais aussi leur équipement, jusqu'à la forme et la couleur du sac à dos. Le casque ressemble à un casque de soldat de Hateno.



13 Endai est un Hylien qui voyage sur son cheval entre l'écurie Riverside et l'écurie Wetland. C'est peut-être le seul PNJ aux cheveux verts du jeu, mais au moins il a un cheval assorti.



14 Cambo est un marchand hylien qui voyage entre l'Étable des marécages et le village de Cocorico avec son âne. Ou peut-être que l'âne voyage avec son Hylien. Je ne sais pas exactement lequel d'entre eux est le patron et lequel est l'animal de compagnie.



Justlookingfordragon poursuit en disant que "certaines Yiga préfèrent évidemment se faire passer pour des PNJ masculins tandis que d'autres s'en tiennent uniquement aux PNJ féminins". Cependant, quel que soit le personnage qu'ils imitent, il ne s'agit jamais d'un personnage lié à des quêtes de sanctuaire, à des mini-jeux ou à quoi que ce soit en rapport avec l'histoire principale de Breath of the Wild. Les Yiga ne se font jamais passer pour des Hyliens (ou "peut-être des Sheikahs, car certains PNJ errants ont des cheveux blancs alors qu'ils sont classés comme Hyliens"), et jamais pour des Gerudos ou d'autres races présentes à Hyrule.