McDonald's propose des Happy Meals sur le thème des Pokémon aux États-Unis à partir de ce 16 août 2022

Après le Royaume-Uni, le Canada et Taiwan, McDonald's propose depuis aujourd'hui des Happy Meals Pokémon aux États-Unis. Vous pouvez dès à présent, en tenant compte du décalage horaire par rapport à l'écriture de ce billet et bien évidemment si vous êtes actuellement sur place, vous rendre dans les restaurants McDonald's des États-Unis et prendre un Happy Meal Pokémon.







Ces repas comprendront des nouveaux sets "combats express" conçus pour aider les joueurs à apprendre à jouer au jeu de cartes à collectionner Pokémon, accompagné d'un pack de 4 cartes du jeu de cartes à collectionner Pokémon, d'une roulette et d'une pièce de monnaie de type jeton sur le thème des Pokémon.

Ces cartes Pokémon mettront en vedette les visages familiers de Pikachu, Queulorior, Chelours, Brindibou (Rowlet), Victini, Draïeul (Drampa) et Bombidou (Cutiefly), soit une bonne partie des Pokémon de Génération 7, avec un bon tiers provenant des opus Pokémon Soleil et Lune. Nous n'avons pas d'images promotionnelles officielles pour les cartes Combats Express qui sont lancées aux États-Unis mais elles devraient être identiques à celles publiées au Royaume-Uni et au Canada.



Crédit image PokéBeach, et Drakers Des cartes connues, pas de nouveautés spécifiques à cette opération malheureusement pour les plus grands collectionneurs d'entre vous.





Nous pouvons déjà regarder la vidéo mise en ligne par le Youtubeur Leonhart, qui liste l'ensemble des packs MacDonald's :





Opening EVERY McDonald's NEW POKEMON CARDS PACKS! (2022) 16/08/2022

Si vous préférez du français avec l'accent Québécois, jetez un coup d'oeil sur cette vidéo de Pokéjap :





Première journée officielle des nouvelles cartes McDonald's Combat Express!!! Pokemon Match Battle 16/08/2022

Concernant la Suisse une opération similaire a lieu du 4 août 2022 au14 septembre 2022 :



Pour la France, rien actuellement, nous avons eu en février dernier une sympathique collection "Contes d'animaux étonnants", des livres écrits par Éric-Emmanuel Schmitt.









Même si McDonald's publie ses efforts au niveau environnemental en France, cela reste malgré tout de la restauration rapide : prudence au niveau nutritionnel sur la bonne santé de vos enfants, il ne faut pas abuser et ce type d'opérations pour collectionner les cartes pousse justement à manger très rapidement de la nourriture McDonald's. On ne va pas critiquer cette campagne commerciale d'autant que McDonald's a fait des efforts sur les menus, mais on peut logiquement se poser la question de la cohérence de The Pokémon Company, qui d'un côté va verser 25 millions de dollars sur cinq ans à des associations venant notamment en aide auprès des enfants, et dans le même temps fait le buzz commercial en poussant vers un achat régulier dans la restauration rapide alors qu'on note énormément de problèmes d'obésité et de surpoids chez nos plus jeunes. Une remarque qui n'engage bien évidemment que moi mais qui mériterait un petit débat.

Nous devrions avoir comme dans les autres pays un roulement des packs.