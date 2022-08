Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope en couverture de Edge Magazine

Le dernier numéro du magazine EDGE présente Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope en couverture, ainsi qu'une tonne de détails sur les jeux dans un nouveau dossier. Bien sûr, certaines des informations partagées sont déjà anciennes, mais il y a tout de même de nouveaux éléments à prendre en compte. Est-ce que qu'Edge a mis en avant le jeu pour remercier l'équipe d'avoir nommé justement un des protagonistes Edge ?



En voici les principaux points résumé par SpookyTango sur Twitter, qui a pu consulter ce nouveau magazine.





Exploration





- L'équipe créative principale s'est rendu compte que le monde du premier jeu n'était pas vraiment construit pour donner un bon sens de l'exploration, elle a donc voulu s'éloigner de l'effet "couloir" du premier jeu.





- Les planètes que vous visiterez ne seront pas aussi étendues que celles d'Assassin's Creed par exemple, mais vous explorerez des zones beaucoup plus ouvertes qui comprendront une "grande variété d'activités."





- les équipes d'Ubisoft font la différence entre les zones de chemin critique et les zones secondaires optionnelles où vous pouvez trouver des choses utiles comme les fameux Sparks.









- Le Beep-O peut être utilisé pour scanner le monde et révéler des éléments cachés, un concept similaire à celui de Metroid Prime.

Combat/Autres jeux





- Vous contrôlez les personnages directement sur le champ de bataille et en dehors, sans passer par Beep-0.









- Vous n'êtes pas limité à une équipe particulière, et vous n'avez pas besoin d'un personnage particulier au sein de votre équipe.





- Il peut y avoir des batailles dans le jeu qui utilisent plus de personnages ou moins de personnages que l'équipe habituellement constituée de trois personnages dans le premier épisode.











- Chaque personnage n'aura qu'une seule arme dans le jeu cette fois, mais elle sera améliorable. Les Sparks seront utilisés pour ajouter des effets élémentaires et d'autres types d'effets actifs/passifs.



Mario + Rabbids Sparks of Hope: More Details on Bowser, Planets, and Spark Powers 16/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



NEW Mario + Rabbids: Sparks of Hope Details! (Saving Wardens, Spark Effects, & More!) 16/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On refait le point sur les binômes de combattants (personnages + sparks) qui vont fait fureur dans ce nouveau jeu qu'on espère être un hit encore meilleur sur Switch que le premier opus déjà excellent !

On rappelle que deux figurines Lapin Peache et Lapin Mario seront également commercialisées le 20 octobre, date de la sortie du jeu. D'une taille de 10 cm, elles permettront de débloquer via un code qui les accompagne l'accès à des apparences d'arme flamboyantes.





On regrette que le forum interne d'Ubisoft soit si vide autour de ce titre alors que le jeu est vraiment digne d'intérêt. On lui souhaite un grand succès et on attend très très vite de pouvoir le prendre en main à notre niveau, ce que vous avez déjà compris en lisant les précédents billets rédigés par l'ensemble de nos rédacteurs concernant ce jeu.

- Il y a certaines zones sur une planète auxquelles vous ne pourrez pas accéder avant d'avoir débloqué des compétences d'exploration plus tard dans le jeu. Il est donc recommandé de retourner sur les premières planètes.- Se débarrasser de la grille en combat a été un défi et a nécessité plusieurs tentatives avant d'obtenir quelque chose qui fonctionne bien. Le jeu utilisait encore le système de grille au début du développement.- Les ennemis peuvent réagir en temps réel à vos choix en combat.- Les Sparks sont modulaires et peuvent être utilisés de nombreuses façons. Tu pourras en utiliser jusqu'à deux par personnage à un moment donné du jeu. Vous pouvez utiliser un Spark pour améliorer la force d'un certain personnage (un Super Effet), ou un Spark différent pour atténuer la faiblesse d'un personnage (c'est-à-dire une immunité), etc. Cet usage intelilgent des capacités des Sparks apporte une vraie plus value stratégique au jeu. Plus vous sauverez de Sparks, plus les possibilités s'offriront à vous pour les combats futurs.