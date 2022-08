Nintendo fait la promotion de la sortie prochaine de Wave Race 64

Pour rappel, Nintendo a annoncé que le prochain titre Nintendo 64 à arriver sur la Nintendo Switch est Wave Race 64. Il sera ajouté à l'abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pass cette semaine, le 18 août (Amérique du Nord) / 19 août (Europe, Japon). On en profite pour remettre la bande-annonce :





Chaque fois qu'un nouveau jeu Nintendo 64 est ajouté à l'abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pass, Nintendo profite de l'occasion pour partager sous forme de PDF des scans d'articles sur ce jeu provenant du magazine 64DREAM (le précurseur de l'actuel magazine Nintendo DREAM).





Ce sont des scans officiels, uniquement en japonais malheureusement. Mais prenez un peu de temps pour les parcourir, ne serait-ce que pour les illustrations.





Les deux articles disponibles sont :







Nintendo a partagé de nombreuses images dont voici une sélection ci-dessous. Quel est votre accueil concernant ce nouveau titre N64 sur Switch ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur notre forum et notre discord PN.



Si le jeu a bien évidemment fort vieilli visuellement, il reste encore fun des années après. Une version plus moderne avait été tentée par Aqua Moto Racing Utopio, effectivement plus belle, mais au gameplay trop rigide pour permettre une adhésion sur une durée moyenne. On attend donc toujours un portage HD de ce type de jeu et non une simple ressortie pour les abonnés au Nintendo Switch Online+ pass d'extension N64. Un peu comme F-Zero et 1080° Snowboarding...Alors Messieurs de chez Nintendo, quand allez vous faire plaisir à vos fans qui patientent depuis de très très longues années ?



