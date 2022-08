A la découverte des 8 nouveaux circuits de la vague 2 du DLC Mario Kart 8 Deluxe

Que contient la vague 2

Coupe navet

Le conseil de Xavier :

Il existe un petit passage secret situé a une vingtaine de secondes du départ au premier tour qui vous permet de gagner quelques dizaines de mètres sur le tracé en coupant un virage.

Le conseil de Xavier :

Un seul raccourci connu comme le loup blanc dans ce circuit, à exploiter avec un Champignon en raison du sable qui cassera votre accélération : vous ne pouvez pas le manquer à environ deux tiers de la course, se présentant devant vous pour vous inviter à l'emprunter. Etoile ou Champignon de rigueur, donc, pour passer sans encombre.

Le conseil de Xavier :

Le train qui vous accompagne dans cette course, en fonction de votre position au classement, pourrait bien vous bloquer la route. Ne tentez pas de forcer le passage, et freinez pour laisser le train passer avant de reprendre la course. Vos adversaires CPU ne se poseront pas de questions, eux, et voleront à l'impact, vous permettant de peut-être reprendre de précieuses milli-secondes.

L'avis de SewLink (éminent membre de notre Discord) :

Personnellement j'ai moins ressenti la sensation de redécouvrir la course qu'avec le Flipper Waluigi qui, je trouve, a été super bien repris, que ce soit pour la musique super bien remake, les virages qui sont les mêmes que sur DS (j'ai pu prendre des virages super serrés dès mon premier essai juste par les souvenirs) et même des micro détails présents (comme le sound effect si génial des objets)

Coupe hélico

L'avis de SewLink (toujours éminent membre de notre Discord) :

Je trouve la gorge champignon plus vide que l'original, avec des bouts manquants (où est le bug qui permet de faire le tour de la map ?) dont le champignon en moins au deuxième saut. Il reste cependant assez bien repris au niveau des graphismes et de la musique

Pas de surprise dans le menu de cette vague 2, sauf peut-être le fait qu'un circuit n'est pas vraiment un circuit rétro. Il a même été présenté comme un nouveau circuit pour Mario Kart 8, même si Nintendo n'a jamais caché qu'il serait ensuite utilisé dans Mario Kart Tour — ce qui sera d'ailleurs directement le cas dans la prochaine saison du jeu . Ce circuit est "Cité sorbet", un circuit haut en couleur qu'on vous présentera un peu plus loin.La Coupe navet se compose des 4 courses suivantes :- Escapade new-yorkaise (Mario Kart Tour)- Circuit Mario 3 (Super Nintendo)- Désert Kalimari ()Nintendo 64)- Flipper Waluigi (Nintendo DS)La Coupe hélico se compose de 4 circuits :- Sprint à Sydney (Mario Kart Tour)- Pays neigeux (Game Boy Advance)- Gorge Champignon (Wii)- Cité Sorbet (Nouveau)C'est une belle sélection qui vous attend dans les circuits de la Coupe navet.Avec un premier parcours venu de Mario Kart Tour, direction New-York pour un circuit coloré comme peut l'être Time Square, ou bucolique et tranquille comme peut l'être Central Park en fonction du tour. Appelé Escapade new-yorkaise, on aime beaucoup ce circuit.Le tracé manque de surprise — un constat qu'on sera contraint de faire pour tous les circuits après tout, mais se fait bien, grâce au changement de parcours entre chaque tour qui nous fait emprunter un passage différent. Les joueurs à la recherche de passages secrets ont sans doute constaté que Lakitu intervenait de façon un peu trop systématique dès qu'on s'éloigne des sentiers battus, pourtant cette serre à Central Park nous faisait de l'oeil.Le second circuit de la coupe, Circuit Mario 3, est un des grands classiques de Mario Kart car ce fut un des tracés du jeu avec lequel tout a commencé, sur Super NES. Autant vous dire que les raccourcis dans ce niveau ne sont pas légion, et que le tracé est chiant comme la pluie, à un détail près : ses blocs colorés géants et sa musique sont mythiques et donc font de ce circuit un incontournable de ce DLC.Désert Calimari est un circuit Nintendo 64 qui a fait l'objet de quelques modifications bienvenues pour cette arrivée sur le DLC MK8D ! En effet, vous vous étiez toujours demandé si on pouvait passer par le tunnel qu'emprunte le train que vous essayez d'éviter sur le parcours : maintenant, on peut ! Et cela apporte un peu de variété à un tracé qui, sans cela, allait se révéler être aussi répétitif que le parcours original. A vous de gérer au mieux la rencontre inéluctable entre votre kart et le train au milieu du tunnel, car cela doit arriver.Pour terminer la Coupe navet, c'est un niveau de la version DS que Nintendo a remasterisé pour nous : Flipper Waluigi, incontestablement un des circuits préférés des joueurs sur DS, avec son parcours complexe et ses pièges nombreux. La prudence restera de rigueur dans cette version Switch du circuit, qui n'a pas été trop modifié car le tracé original incitait déjà de lui-même à oser les chemins de traverse pour éviter boules de flipper et éléments de décoration du flipper.SewLink a pris le temps de voir quels sont les circuits de la Coupe navet qu'il est possible de faire en sens inverse :- Escapade New-Yorkaise: non (un mur infranchissable nous barre la route)- Circuit Mario 3: oui (sans surprise vu que la route est plate)- Désert Kalimari: oui (la route change aussi en sens inverse !)- Flipper Waluigi: non (saut infranchissable)La Coupe hélico se compose de 4 circuits, parmi lesquels en guise de course finale la fameuse Cité sorbet, un tout nouveau circuit pour finir la vague 2 ! Au menu de cette série de 4 courses, du très bon avec Sprint à Sydney venu de Mario Kart Tour, et des surprises avec la révision de Gorge Champignon.Sprint à Sydney est un tracé qu'on adore : l'Opera House de Sydney fait partie de ces lieux au sujet duquel on se dit, après l'avoir vu, "c'est bon, maintenant je peux mourir tranquille" ! Avec le tracé concocté par Nintendo ici, c'est un parcours subtile en 3 tours au cours desquels le tracé évolue sensiblement, pour finir en traversant la mythique salle de spectacle emblématique de la ville. Haut en couleur — un signe caractéristique des circuits Mario Kart 8 Deluxe certes, il vous fera incontestablement passer un bon moment.Pays Neigeux, venu de la GBA, est certes très joli, mais il semble avoir mal vieilli en termes de jouabilité avec un tracé un peu mou qui fait qu'on continuera à préférer d'autres circuits enneigés dans Mario Kart Royaume Sorbet, et bien sûr mon circuit préféré du jeu, Descente givrée. On dira qu'il faut de tout pour faire un monde et qu'on retrouve avec plaisir un tracé oublié tiré de la Game Boy Advance.Venu de la Wii, Gorge Champignon est de mon point de vue une adaptation ratée dans cette sélection. La zone de champignons souterraine est bien moins jouable qu'à mon souvenir. Le raccourci situé juste après la ligne de départ est toujours présent, mais semble plus difficile à prendre.Sewlink a également répondu à une question que tout le monde se pose : peut-on faire le tracé du circuit en sens inverse ? Pour le savoir (la réponse est oui :p), il suffit de regarder la vidéo suivante, d'une durée inférieure à une minute (merci Sewlink !) :Cette Gorge Champignon nous hante, SewLink a eu la gentillesse de vérifier dans quelles conditions nous pouvons emprunter le passage secret situé au tout début du circuit, d'abord avec champignon d'accélération :- 50cc : oui- 100cc : oui- 150cc/miroir : oui- 200cc : ouiSans champi, c'est beaucoup moins évident :- 50cc : non- 100cc : non- 150cc/miroir : possible (mais c'est super tendu car il faut être super précis et c'est presque de la frame perfect)- 200cc : ouiTerminons avec le nouveau circuit proposé par Nintendo pour finir en beauté avec cette vague 2, avec Cité sorbet. Nintendo a compris qu'on était fan de couleurs pastel et nous propose donc à toutes les sauces dans ce circuit aussi classique dans son tracé que sa musique est quant à elle particulièrement réussie. On n'a pas encore trouvé de passage secret pour gagner du temps dans ce circuit, mais on compte sur vous pour nous donner quelques conseils en commentaire ou sur notre Discord avec le canal #mario-kart !A lire aussi : notre test des circuits de la vague 1 du DLC MK8D Voici l'analyse de SewLink quant à la possibilité de faire les circuits de la Coupe hélico en sens inverse :- Sprint à Sydney: non (Lakitu nous en empêche!)- Pays Neigeux: non (Saut impossible à passer)- Gorge Champignon: oui (avec une manip à faire à un moment, voir la vidéo ci-dessus)- Cité Sorbet: non (il serait possible que ce statut change, mais c’est il faut le dire super méga top dur !)A l'issue de cet article, on avouera quand même qu'on a encore un peu de pain sur la planche pour venir à bout de la maîtrise de ces circuits, avec une performance plus que modeste au gré de nos courses en mode solo comme le confirmera cette image en 150cc sur la coupe Navet :Si vous souhaitez apporter quelques conseils aux possesseurs du DLC, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ci-dessous, ou à nous rejoindre sur Discord pour participer aux prochaines SessionPN consacrées à Mario Kart 8 Deluxe !