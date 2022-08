Cité Sorbet arrrive dans Mario Kart Tour la semaine prochaine

Depuis hier, les fans de Mario Kart usent les pistes des 8 circuits ajoutés sur Mario Kart 8 Deluxe. Dans le lot, un tout nouveau circuit, Cité Sorbet, semble être apprécié des joueurs. Comme annoncé par Nintendo, ce circuit pouvait prochainement être ajouté sur Mario Kart Tour. Prochainement ? Il n'y aura pas à attendre très longtemps car l'annonce a été faite : le circuit sera ajouté à l'occasion de la nouvelle saison qui débutera mercredi prochain.

On constate dans le trailer de présentation une nouvelle tenue pour mario et quelques karts et ailes aux couleurs du circuit ! Il nous tarde de voir cela. Rendez-vous le 10/08 dès 8h sur Mario Kart Tour.