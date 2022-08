Monster Hunter Rise: Sunbreak : un nouvel événement mardi 9 août à 16h

Pour visionner cette nouvelle émission, c'est évidemment sur Twitch que Capcom donne rendez-vous aux fans, la rediffusion sera ensuite disponible sur YouTube. Vous pouvez accéder à la chaîne Twitch de Capcom ici , et surveiller de près sa chaîne YouTube là

La monstrueuse extension de Monster Hunter Rise, Sunbreak est à peine sortie qu'il faut déjà parler des prochains patchs de contenus. Capcom annonce donc une diffusion pour la semaine prochaine, mardi 9 août à 16h pour dévoiler plus précisément le contenu du premier patch.Durant ce digital event, le producteur Ryōzō Tsujimoto et le directeur du jeu Yoshitake Suzuki devraient aborder entre autres l'ajout des 2 variantes de monstres du Nargacuga et de la Bazelgeuse.