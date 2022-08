Petit Dej PN du samedi 6 aout 2022 : Pocket Bravery, Rendering Ranger R2, Tactics Ogre Reborn, Pokémon Go ce week-end et les prochains jours

Ziggurat récupère les droits de Rendering Ranger R2 et le réédite en cartouche Super NES

Un jeu peut connaître une nouvelle vie des années après sa sortie. C'est ce qui est arrivé à Rendering Ranger R2, successeur spirituel de la série Turrican, malgré une sortie confidentielle au Japon uniquement en 1995 (on évoque 5000 exemplaires, le propulsant ainsi parmi les titres les plus convoités des fans de retrogaming de la Super Famicom).





La société Ziggurat, spécialisée dans les rééditions, a récupéré les droits de ce jeu et compte désormais le sortir sur les plateformes actuelles, probablement Switch inclus. Mais petite surprise, une collaboration avec Limited Run Games permet une réédition du jeu sur cartouche Super NES, au format NTSC cependant (donc il faut avoir une console compatible).



Les précommandes sont ouvertes pour pouvoir obtenir cette précieuse réédition sur cartouche. Deux versions sont disponibles : une standard à 59,99 $ et la seconde, plus collector, à 99,99 $ . Seuls les fans absolus seront motivés pour dépenser cette somme afin de récupérer, en plus du boitier type Super NES présent dans les deux versions, un poster double face, un pin’s, un porte-clés, un jeton commémoratif et la bande originale du jeu sur CD avec comme bonus une piste inédite créée spécialement pour cette occasion. Le compositeur n'est pas n'importe qui car il s'agit de l'allemand Chris Huelsbeck ( il a travaillé sur plus de 70 jeux différents au total dont Turrican, X-Out, Apidya ou Jim Power).





Si vous souhaitez obtenir pour la première en Occident cette édition, foncez ! Notez que ce n'est pas tout à fait la première fois que le jeu est proposé en Occident car il avait fait l'objet d'un tirage très limité sur la base d'une rom prototype américaine Targa. Mais à plus de 100 $ l'unité et 150 exemplaires réalisées, peu ont pu en profiter.





Le jeu de combat Pocket Bravery en route pour la Switch Pour célébrer l'Evo 2022, l'éditeur PixelHeart et le développeur brésilien Statera Studio ont révélé que le titre Pocket Bravery est en préparation pour la Switch. Le jeu de combat, qui est présenté avec un style SD, sortira au début de 2023. Il avait bénéficié en 2021 d'une campagne de financement participatif sur la plateforme Indigogo











Pocket Bravery est un titre de combat inspiré des classiques tels que Street Fighter et The King of Fighters. Les visuels en pixel art présentent un style SD qui rappelle les jeux Neo Geo Pocket Color.

Mais ne vous y trompez pas, Pocket Bravery a été créé pour être un jeu de combat nouveau et unique, avec des personnages originaux, des couleurs vives et un système de combat qui vous impressionnera, puisque le jeu a été conçu pour les joueurs de haut niveau. Malgré cela, il possède des caractéristiques qui permettront aux joueurs débutants d'apprendre à se développer et à évoluer dans le jeu. Prévoyez onze combattants au départ !

Le jeu utilise le pad numérique et quatre boutons, deux pour les coups de poing et deux pour les coups de pied. Vous pouvez exécuter les commandes traditionnelles des jeux de combat en utilisant le pad directionnel plus le bouton pour faire des coups spéciaux, des super spéciaux ou même l'attaque finale. Chaque personnage a un élément qui représente sa force, qui peut être physique ou surnaturelle. Vous pouvez accumuler jusqu'à 2 attaques sur la barre des éléments. Grâce à ce système, il est possible d'exécuter des attaques élémentaires qui ont des caractéristiques différentes des autres et apportent de nouvelles possibilités offensives ou défensives pour le joueur. Voici une petite vidéo bande-annonce de ce jeu :

Le remaster de Tactics Ogre: Let Us Cling Together (1995) enfin dévoilé !

La rumeur enflait depuis quelques semaines avec Square Enix qui déposait en mars dernier la marque Tactics Ogre Reborn. Désormais le jeu est officialisé et est prévu pour une sortie le 11 novembre 2022 sur Steam, consoles PlayStation et Switch au tarif de 49,99 €, avec sa bande originale en dématérialisé pour 10 € de plus, des pistes bonus en cas de précommande et des éditions physiques consoles dont une édition collector à se procurer sur la boutique japonaise de l'éditeur (22 000 yens soit un peu plus de 160 €, ça pique forcément un peu).





Pour cette édition très complète, vous aurez un CD avec 15 titres, le scénario du jeu sur 3 volumes, un artbook avec de nombreuses illustrations signées par Akihiko Yoshida et Tsubasa Masao notamment, un plateaux avec un jeu de cartes de tarot et sa pochette pour ranger le tout, le tout dans un boitier de grande taille.

Une bonne nouvelle pour jouer à l'un des titres classiques du créateur Yasumi Matsuno, à qui nous devons également Final Fantasy Tactics (1997) et Vagrant Story (2000). Voici la bande-annonce du jeu :





Pokémon GO Fest Sapporo : c'est ce week-end que commencent les premiers défis! Défi mondial et Déblocage d'Ultra Bonus !

Si les Dresseurs japonais se préparent à relever les défis locaux du Pokémon GO Fest : Sapporo, les Dresseurs du monde entier ne sont pas oubliés et sont invités à la fête.



S'ils réussissent, tous les Dresseurs pourront profiter de bonus améliorés pendant le prochain événement [Bug Out !] qui aura lieu du mercredi 10 août 2022 à 10h00 au mardi 16 août 2022 à 20h00, heure locale. De plus, des bonus supplémentaires seront débloqués pour la Journée Communauté Zigzaton de Galar le samedi 13 août 2022 !





Pour le Défi global spécial, il a commencé le vendredi 5 août 2022, à 8h00 (GMT +9) et se termine le dimanche 7 août 2022 à 20h00 (GMT+9). Lancez vous dès à présent dans des études de terrain afin de débloquer 2× Poussière Étoile lorsque vous attrapez des Pokémon pendant le reste du défi mondial.





Parmi les Ultra Bonus, l'événement Insectomania se déroulera du mercredi 10 août 2022 à 10h00 au mardi 16 août 2022 à 20h00, heure locale. Nous aurons ainsi le retour de Méga-Cizayox dans les Méga-Raids (y compris sous forme chromatique) et nous notons que Larvibule, Chrysapile et Lucanon feront leurs débuts dans Pokémon GO ! ( Vous pourrez utiliser 25 Bonbons Larvibule pour transformer Larvibule en Chrysapile et si vous êtes à proximité d’un Module Leurre Magnétique actif, vous pourrez utiliser 100 Bonbons Larvibule pour faire évoluer Chrysapile en Lucanon).

Un Défi de collection fantastique. Préparez-vous à vivre le rêve de tout Scout qui se respecte en complétant un Défi de collection qui met à l’honneur les Pokémon de type Insecte ! Relevez le défi pour recevoir la pose « Scout » et 15 000 PX. Cette pose sera également disponible à l’achat dans la boutique du jeu après l’événement.



Toujours au niveau des Ultra Bonus, la Journée Communauté Zigzaton de Galar aura lieu le samedi 13 août 2022, de 11h00 à 19h00, heure locale.





N'oublions pas le Défi de collection, qui se déroule du vendredi 5 août 2022, à 8h00, au dimanche 7 août 2022, à 20h00, heure locale. Selon les informations données par Pokémon Go Live, une sélection de Pokémon du Pokémon GO Fest : Sapporo apparaîtra également dans la nature à travers le monde. Gardez un œil sur Paras, Chétiflor, Granivol, Tournegrin, Ceriflor Temps Ensoleillé, et Doudouvet pendant l'événement. Attrapez-les tous pour compléter ce Défi de collection !







Bonne chasse, on pense notamment à notre Thibault en vacances !