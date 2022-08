La mythique série des Metroid célèbre ses 36 ans

C'est le 6 août 1986 que sort Metroid au Japon, fruit d'un développement assez hasardeux ayant pour but principal d'alimenter le catalogue du Famicom Disk System, périphérique d'extension pour la Famicom lui permettant de lire des cartouches disposant d'une mémoire plus grande.Si on a tendance à considérer la formule de Metroid comme un mélange entre celle de Mario et de Zelda, la réalité veut que Metroid, ainsi que Zelda, n'ont de point en commun que leur source d'inspiration, Super Mario Bros. Et là où l'équipe de développement de Zelda visait à faire un jeu n'ayant rien en commun avec son modèle, avec notamment une vue de dessus, celle de Metroid conserve la vue de côté et y ajoute la conservation permanente des power-ups.Si le jeu connaît un joli succès, surtout aux États-Unis friands d'univers de science-fiction, il aura pourtant fallu attendre 5 ans pour avoir droit à une suite, et sur console portable avec la Game Boy. Et il faudra 3 ans supplémentaires pour voir la sortie de Super Metroid, jeu au développement digne d'un AAA d'aujourd'hui qui fera entrer la saga dans la légende et popularisera le genre Metroidvania avec la sortie de Castlevania: Symphony of the Night trois ans plus tard.Hélas, le développement de Super Metroid s'est avéré être trop coûteux et ses chiffres de ventes restant en deçà de celui du premier Metroid incitera Nintendo à mettre la licence en stand-by, privant la Nintendo 64 de son propre épisode, avec l'apparition de Samus en tant que combattante dans Super Smash Bros. comme seule consolation.Cette traversée du désert prendra heureusement fin au début des années 2000 avec l'annonce de non pas un, mais 2 nouveaux jeux Metroid à la fois sur Game Boy Advance et GameCube, l'un développé par Nintendo et l'autre par un nouveau venu, un certain Retro Studios. Débute alors un âge d'or pour la série avec la sortie de suites tout aussi réussies sur les deux supports, jusqu'à celle de l'épisode qui plongera la saga dans le coma pendant un bon bout de temps, Other M.Coma qui aura duré pas moins de 7 ans (6 pour peu qu'on prenne Federation Force en compte) jusqu'à l'annonce de Metroid Prime 4 à l'E3 2017 suivie de celle du remake officiel de Metroid II sur 3DS. Puis, silence radio, et annonce du reboot du développement de Metroid Prime 4.Et alors que les fans entrevoyaient un nouvel avenir incertain, 7 lettres accompagnées d'un chiffre jaillirent des ténèbres durant l'E3 2021 : Metroid 5.Fort de ses 3 millions d'unités vendus , le succès de Metroid Dread augure un nouveau futur radieux pour Metroid, à commencer par la concrétisation de Metroid Prime qui, on l'espère, ne devrait plus tarder.Et vous, que furent vos meilleures expériences autour des jeux Metroid ?