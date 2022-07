La vague 2 du Pass Circuits Additionnels de Mario Kart 8 Deluxe arrive le 4 août

La vague 2 du Pass circuits additionnels Mario Kart 8 Deluxe arrive le 4 août ! (Nintendo Switch) 28/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Coupe Navet

Coupe Hélico

Vague 2 DLC Mario Kart 8 Deluxe 28/07/2022





















































































Encore 4 vagues à suivre

La vie est belle : Nintendo a confirmé le lancement de la 2e vague de circuits pour Mario Kart 8 Deluxe pour le 4 août 2022. Si la première vague était exclusivement composée de circuits venus d'anciens jeux, cette seconde vague nous permettra de découvrir un tout nouveau circuit, la Cité Sorbet.Parmi les autres circuits dévoilés par Nintendo dans son communiqué de presse, le circuit Escapade new-yorkaise et Sprint à Sydney sont les deux courses venues de Mario Kart Tour que nous pourrons découvrir avec cette vague 2.Cette vague nous proposera deux nouvelles Coupes : la coupe Navet et la Coupe Hélico. Voici ci-dessous le descriptif de ces 8 nouvelles courses transmis par Nintendo - on ne manquera pas de vous dire ce que l'on en pense peu après sa mise en ligne jeudi 4.- Escapade new-yorkaise – Foncez au beau milieu des buildings titanesques et appréciez le panorama en traversant le parc chatoyant dans ce niveau aux allures de la Grande Pomme, une réédition du circuit original du jeu mobile Mario Kart Tour.- Circuit Mario 3 (Super Nintendo) – Contrôlez vos dérapages pour attaquer chaque virage et éviter le Tuyau de téléportation dans ce circuit 100% classique, paru pour la première fois dans Super Mario Kart sur Super Nintendo.- Désert Kalimari (N64) – Ce parcours désertique a pour particularité de vous faire croiser une vieille locomotive, au beau milieu du circuit. Attention à ne pas créer de retards !- Flipper Waluigi (DS) – Roulez, rebondissez, et maîtrisez ce circuit aux apparences de flipper géant, riche en mille sons et lumières. Prenez garde à ne jamais tilter !- Sprint à Sydney – Abreuvez-vous de soleil et survolez la baie tout en profitant d’une conduite panoramique… Un circuit initialement paru dans Mario Kart Tour.- Pays Neigeux (GBA) – Faites attention à ne pas glisser sur ce circuit hivernal de Mario Kart: Super Circuit. Et n’oubliez pas : tête froide ne fait jamais d’erreur !- Gorge Champignon (Wii) – Ce circuit comprend une caverne souterraine, des gouffres profonds, et des champignons géants sur lesquels rebondir. Atterrissez en douceur !- Cité sorbet – La compétition risque de s’échauffer, mais on peut se la jouer cool sur ce circuit « sucré », rempli de desserts gigantesques à chaque tournant. Prouvez que vous êtes le sor-BEST dans ce niveau 100% inédit !Voici une énorme galerie image tout à fait savoureuse de ces circuits en haute définition :Cette seconde vague fait suite à une première lancée au printemps (lire notre test ici ) qui avait sacrément relancé l'intérêt pour MK8D, du moins au début. Il était temps que la seconde vague arrive !Inclus gratuitement pour les abonnés au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel, le DLC est aussi disponible à l'achat seul. En attendant, venez clamer votre joie sur notre serveur Discord