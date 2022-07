Picross X: Picbits vs. Uzboross annoncé sur Nintendo Switch

ピクロスX:ピクビッツVSウツボロス 紹介動画 27/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Que les fans se rassurent : un nouveau jeu Picross arrivera tout prochainement sur Nintendo Switch !Jupiter a annoncé la bonne nouvelle avec la présentation de Picross X: Picbits vs. Uzboross qui sera un nouveau genre de jeux Picross puisque le jeu sera, cette fois-ci, orienté multijoueur avec des modes versus et co-op.Le principe reste cela dit le même : noircir des cases selon les indices numériques donnés pour découvrir une forme dessinée. Voici la bande-annonce du jeu :Voici également une première vidéo de gameplay du jeu :Le jeu arrivera dès le 4 août sur le Nintendo eShop japonais. En occident, il faudra se montrer un peu plus patient mais le jeu est bel et bien prévu sur nos eShop européens !