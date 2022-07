Mario Kart Tour passe à la 2.14

Il fait chaud, il fait beau et Mario Kart Tour continue son petit bonhomme de chemin. Début juillet, le jeu est passé en version 2.14 qui introduit plusieurs choses. La première est la possibilité d'utiliser les tickets presto (normalement utilisables pour débloquer une coupe en avance) pour renouveler la sélection du jour dans la boutique, si celle-ci ne vous plait pas (et si comme votre serviteur, les tickets presto n'avaient pas d'utilité avant). Outre divers petits correctifs et désormais la possibilité de masquer les cartes de défis terminées, c'est une autre nouveauté qui titille la curiosité des joueurs.







La version 2.14 apporte un nouveau challenge, qui n'a pas encore été utilisé jusqu'a à présent : La course en sens inverse contre 100. Ce nouveau challenge devrait donc être utilisé lors d'une saison future, peut-être la prochaine d'ailleurs, qui s'intitule la saison de l'Océan. Cette nouvelle saison qui débute ce mercredi 27 juillet et se terminera le 10 août ajoute comme nouveau circuit le Paquebot Daisy, tiré de l'épisode Game Cube Mario Kart Double Dash.

Le personnage de Daisy sera bien entendu à l'honneur dans une nouvelle tenue ainsi que Toadette.

Cette saison s'inscrit dans un évènement estival qui s’étalera sur 2 saisons. Dans à peine 2 mois, le jeu fêtera ses 3 ans. Peut-être serait-ce l'occasion de voir apparaitre le fameux mode bataille (de ballons, de bob-ombs et la chasse aux pièce) avec l'ajout constant d'éléments faisant référence à ce mode. Ce sont désormais 5 arènes complètes qui sont présentes dans les données du jeu, dont 3 tirées des jeux précédents (DS, GC et GBA) les 2 autres faisant référence à Paris et New York.