Petit Dej PN du 27 juillet 2022 : Ooblets, Amnesia: Memories and Amnesia: Later x Crowd, le DLC Bob l'éponge dans Minecraft

Confirmation d'une sortie occidentale pour Amnesia : Memories et Amnesia : Later x Crowd.

Le nouveau DLC autour de Bob L'éponge est disponible pour Minecraft.

Ooblets reçoit une version physique via fangamer.com

Le joueur arrive à Badgetown, une ville balnéaire d'Oob, où il est accueilli par la maire Tinstle qui lui propose de récupérer la ferme à l'abandon de la ville et de s'en occuper. Badgetown comporte plusieurs magasins dont Meed's Seeds (marchande de graines) Kibbonbon (boutique de vêtements), Manatweee (magasin de meubles et décoration) et Cuddlecups Cafe (café)5. Différentes quêtes doivent être accomplies pour débloquer de nouveaux magasins et bâtiments, ainsi que pour améliorer le niveau d'amitié du joueur avec les autres résidents6. Le joueur doit également rejoindre un des quatre Ooblets clubs : Frunbuns, Peaksnubs, Mossprouts ou Mimpuns.

Les Ooblets, petites créatures avec lesquelles le joueur se lie d'amitié, peuvent être cultivés à partir de graines et utilisés pour accomplir des tâches, comme aider à l'agriculture et faire fonctionner des machines, ou des batailles de danse avec d'autres Ooblets. Contrairement à d'autres jeux de simulation de vie tels que Stardew Valley, Ooblets remplace les combats par une battle de danse qui se joue à l'aide de cartes, permettant de faire gagner de l'expérience, des niveaux et de nouveaux mouvements de danse aux Ooblets de son équipe, et de gagner de nouvelles graines d'Ooblet en cas de victoire.

Les fans de romans visuels otome seront ravis d'apprendre la sortie en Occident à compter du 20 septembre 2022 des deux titres. C'est Idea Factory qui l'a annoncée, via un communiqué de presse livré hier, les deux titres sortant à la fois en Amérique du Nord et en Europe.Voici quelques précisions sur chacun des titres :Dans Amnesia : Memories, les joueurs se réveilleront dans la peau d'une mystérieuse héroïne, qui n'a aucun souvenir de qui elle est. Un esprit amical nommé Orion apparaîtra pour vous aider à retrouver vos souvenirs alors que vous explorerez votre monde et vous souviendrez de vos proches.Caractéristiques :● Les chemins de l'amour - Sélectionnez l'un des cinq hommes qui vous intéressent, chacun d'entre eux ayant plusieurs chemins d'histoire à embranchement. Chaque choix crée un monde distinct où les personnages assument différents rôles, ce qui permet plus de 20 fins !● Montrez votre affection - Les paramètres affectent votre relation avec votre futur amour. Gardez une trace de votre relation ici et assurez-vous que vous ne vous dirigez pas vers une mauvaise fin !● L'amour du jeu - Jouez à des mini-jeux comme pierre, papier, ciseaux et Air Hockey contre d'autres personnages.● L'amour vaut mille mots - Débloquez des images parlées dans la galerie. En touchant certaines zones de l'image, vous lirez des dialogues de sentiments qui ne pouvaient pas être exprimés auparavant.Compagnon d'Amnesia : Memories, Later x Crowd propose une multitude de scénarios différents, ainsi que de nouveaux mini-jeux. Approfondissez votre relation avec les personnages principaux et secondaires d'Amnesia : Memories et voyez ce que cela donne !Caractéristiques :● Amnesia : Later - En commençant par le scénario enchanteur de NEW WORLD, vous pouvez débloquer quatre scénarios d'histoire différents, allant d'une étude des multiples facettes de Waka dans WAKA'S WORLD à AFTER STORY, qui se déroule après les événements d'Amnesia : Memories. En fonction des itinéraires débloqués dans AFTER STORY, vous pourrez même entendre les cloches du mariage....● Amnesia : Crowd - Profitez d'encore plus de scénarios d'histoire, comme l'histoire palpitante de SUSPENSE, où vous devez interagir avec votre environnement pour échapper au danger dans chaque parcours. De plus, jouez à une variété de mini-jeux de café dans WORKING ou de jeux de cartes dans TRUMP, en gagnant des points Orion pour débloquer des événements.Amnesia : Memories et Amnesia : Later x Crowd seront vendus physiquement et sur l'eShop de la Switch, comptez entre 49,99 $ et 79,99 $ pour l'ensemble des deux titres. Une édition limitée sera proposée sur la boutique en ligne de Idea Factory avec une boîte collector qui comprend une pochette gaufrée, plus un boîtier de jeu en acier avec deux emplacements de cartouche, unartbook à couverture rigide, une bande-son, un jeu de cartouches bromées et une carte à collectionner. Ceux qui achètent l'édition standard ou limitée recevront une carte à collectionner exclusive de la boutique en ligne de Idea Factory.Voici le visuel de l'édition collector :Après le DLC Buzz l'éclair, Minecraft et Mojang Studios poursuivent leurs collaborations avec un nouveau DLC, disponible depuis le 26 juillet, mettant en vedette le monde de Bikini Bottom de la star de Nickelodeon : Bob l'éponge.On retrouve donc l'univers visuel sous son design minecraft, avec Bob l'éponge, Patrick, Carlo, Sandy, M. Krabs, Plancton et Gary. Il y a même une histoire dans laquelle tout le monde essaie d'avoir la meilleure journée possible, et vous essayez de les aider. Une partie de l'histoire consiste à fabriquer un instrument pour Carlo, qui veut se produire sur la scène de l'Huître.Voici la bande-annonce de ce nouveau DLC :Prévoyez une expédition pour le quatrième trimestre 2022 si vous souhaitez obtenir votre édition physique d'Ooblets, un jeu vidéo de simulation de vie développé par Glumberland. Disponible durant cet été sur Nintendo Switch (pas encore disponible, ne vous affolez pas ! ) et Xbox One après une période d'exclusivité sur Epic Game Store, c'est donc une bonne nouvelle de pouvoir récupérer une édition physique.Le jeu combine les éléments agricoles de Story of Seasons avec les mécanismes de collecte et de combat de créatures de Pokémon. En voici le descriptif :Outre le jeu sur une cartouche, tous les exemplaires contiennent un ensemble de trois cartes artistiques sur le thème de la carte postale et une carte dépliable. Les personnes ayant passé une précommande recevront également une feuille d'autocollants.Caractéristiques principales- Personnalisez le style de votre personnage avec une variété de tenues et d'accessoires uniques.- Cultivez des plantes d'un autre monde dans votre ferme, fabriquez des friandises et vendez-les en ville.- Créez votre propre équipe d'ooblets pour participer à des combats de danse basés sur des cartes, gagner des niveaux et débloquer de nouveaux mouvements.- Les défis quotidiens, les tournois de danse, les quêtes des habitants de la ville et les badges vous tiendront très occupé.- Offrez des cadeaux et faites-vous des amis parmi les habitants un peu étranges de Badgetown.- Commencez par une cabane délabrée et transformez-la en une belle maison avec des tonnes d'options de décoration et de mobilier.- Gérez votre propre boutique en ville pour vendre les objets que vous avez fabriqués et collectés.- Jouez à une pléthore de mini-jeux agréables.- Aidez le maire à sauver la ville et découvrez les secrets d'Oob en cours de route.- Explorez plusieurs régions, comme la promenade pleine d'arcades de Port Forward, les marais sinistres de Nullwhere et les sommets gelés de Tippytop.- (et vous pourrez caresser les ooblets).Si vous êtes intéressés par cette édition physique qui coute 34 $ hors frais de port, voici le lien pour effectuer votre précommande. Attention cependant, il faudra patienter au quatrième trimestre 2022 pour obtenir votre boite.Sources : Fangamer et Nintendo Everything