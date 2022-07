Encore un peu plus d’éléments sur Mario + The Lapins Crétins - Sparks Of Hope

"Retirer la grille et le curseur était un moyen d'éviter la crainte de tester le jeu si vous n'en n'avez jamais fait un de ce genre auparavant. C'était donc une partie des raisons qui nous ont poussé à la retirer mais aussi car nous voulions ajouter plus d'action et de fluidité à chaque tour et partout. C'était également très important pour les joueurs plus mainstream."

Mario + Rabbids Sparks of Hope: More Details on Bowser, Planets, and Spark Powers 29/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 29 juin dernier marquait la communication officielle de la date de sortie de ce jeu tant attendu, avec en prime des images et infos exclusives sur le nouveau gameplay. Aujourd’hui, on en apprend un peu plus sur les éléments du jeu avec l’interview de Xavier Manzanares, le Lead Producer.Concernant les nouveaux personnages, on sait dorénavant que Lapin Edge a beaucoup de personnalité et que sa particularité réside dans le combat rapproché avec une capacité de réaction à courte et moyenne portée.Pour ce qui est de Bowser, l’équipe de développement souhaitait ajouter un personnage de la licence dont l’arrivée surprendrait tout le monde. En effet, il n’est pas commun de le voir combattre aux côtés de Mario main dans la main.Mais rappelons qu’il se joint à la bataille pour son propre intérêt. Cursa, le mal qui a envahi l’univers, s’est également emparé de son armée qu’il veut coûte que coûte récupérer. Ses caractéristiques de combat s’associent parfaitement avec celles des autres personnages et permettent de créer des combos efficaces.Parlons maintenant du lore. Mario et son escouade voyagent sur différentes planètes ayant chacune plusieurs zones et régions. Le but étant de permettre aux joueurs de les découvrir en toute autonomie. Dans cette vidéo, on s’attarde sur deux planètes en particulier : Beacon Beach et Pristine Peaks.La première est une destination balnéaire pleine de soleil, de belles plages et de temples à visiter. Avec la présence de Cursa, tout est bouleversé et le soleil a laissé place à un ciel gris et pluvieux plongeant la planète dans une atmosphère déprimante. Le joueur doit sortir Beacon Beach de cet état d’ombre à l’aide de nombreuses quêtes.Pour Pristine Peaks, l’ambiance est complètement différente. Les paysages sont enneigés et on gravit une gigantesque montagne. Les tempêtes de neige rythment la vie là-bas et cette fois ce ne sont pas des temples mais des grottes à visiter. Se trouve également un palace bourré de mystère ponctué par des énigmes et combats.Comme dans le précédent opus, les PNJ ne sont pas en reste. Les Gardiens de chaque planète, ces gros lapins désemparés par la situation, sont dotés d’une personnalité amusante et étrange et un set d’animation unique. Ils sont là pour guider les joueurs et aider à mettre fin à l'œuvre de Cursa pour ramener la paix.Enfin, Xavier explique le choix de retirer la grille de déplacement pour ce nouvel épisode:Vous pouvez regarder l'interview complète ci-dessous et voir les images qui l'accompagnent.On peut s'attendre à découvrir d'autres infos exclusives à mesure que la sortie du jeu prévue le 20 octobre 2022 approche.