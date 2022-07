Les amiibo de la série Minecraft arrivent en septembre

Block off your calendar! The Steve & Alex Super Smash Bros. #amiibo will be released on September 9th. #Minecraft pic.twitter.com/9hsbfEThOO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 29, 2022

Les amiibo #SmashBros de Steve et Alex seront disponibles dans un double pack le 09/09 ! #Minecraft pic.twitter.com/v8pSomYCxI — Nintendo France (@NintendoFrance) July 29, 2022

Après Min Min et les amiibos de Monster Hunter Sunbreak, c’est au tour de Steve et Alex de venir poser leurs petit corps cubique sur un socle à amiibo. Prévu initialement pour le printemps 2022, Thibault nous annonçait la mauvaise nouvelle de leur report en février . Finalement, le temps passe vite et on apprend aujourd’hui, via un tweet, que ce sera pour le 9 septembre.Au Japon, Steve et Alex recevront également un double pack, et ce sera également le cas en Europe comme l'a indiqué Nintendo France sur Twitter :