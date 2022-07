Le Magazine Nintendo japonais de l'été 2022 est dispo avec une édition réduite en anglais

Kirby en Une du magazine officiel japonais de l'été 2022 Kirby en Une du magazine officiel japonais de l'été 2022

Galerie images 30/07/2022



Régulièrement, Nintendo lance au Japon un magazine publicitaire qu'on aime beaucoup : le contenu est exclusivement consacré aux jeux et franchises de Nintendo, c'est déjà un bon moyen de capter notre attention, et en plus tout cela nous est proposé dans un format des plus agréables à lire. Jusqu'à présent, on faisait un peu abstraction du contenu, celui-ci étant uniquement en japonais. Mais cette année, Nintendo a pris le soin d'en traduire une partie, permettant ainsi aux lecteurs occidentaux d'en lire quelques pages. De quoi alimenter nos heures perdues sur la plage !A l'occasion de cette édition estivale 2022, le magazine consacre plusieurs pages aux 30 ans de Kirby, puis revient sur les moyens de faire un peu d'exercice avec Ring Fit Adventure et Nintendo Switch Sports. On évoque ensuite quelques sorties récentes comme Légendes Pokémon: Arceus, les circuits estivaux de Mario Kart 8 Deluxe, les personnages de Mario Strikers: Battle League et de Xenoblade Chronicles 3. En fin de magazine, petit aperçu du coloré Splatoon 3 et en dernière page un très joli artwork de Kirby sur la plage pour couvrir les mois de juillet, août et septembre. Cliquez ici pour lire l'extrait en langue anglaise du magazine : on espère que prochainement, Nintendo prendra le temps de nous traduire l'intégralité du magazine, car ce genre de publication, on le reconnait, nous manque un peu !Si vous lisez le japonais, ou si vous voulez tout simplement regarder la mise en page de la version nippone, on vous propose de retrouver dans cet article du site officiel japonais une explication de l'objet du Nintendo magazine : son objet est de présenter divers logiciels Nintendo Switch, des standards de la console aux tous derniers jeux lancés. Cliquez ici pour lire la version japonaise du magazine.Sommaire de cette édition Summer 2022 :- Spécial 30e anniversaire de Kirby's Dream Land- Fitness et sport sur Nintendo Switch.- La nature estivale à savourer avec Pokémon et Zelda- Ambiance d'été : l'encyclopédie des créatures marines Nintendo- Jouez à la plage.- Collection mode estivale- Focus sur Mario Kart 8 Deluxe- Focus sur Xenoblade 3- Focus sur les personnages de Mario Strikers- Focus sur Fire Emblem- Focus sur Splatoon 3- Catalogue des sorties récentes- Coup d'oeil sur les titres à venir- Rappel des modèles disponibles- Présentation du Nintendo Switch Online- Présentation du Nintendo live 2022Pour rappel, on vous propose de retrouver les deux magazines précédemment publiés par Nintendo au Japon :- Le magazine Edition Hiver 2022 - Le Nintendo Magazine Hiver 2021 - Le Nintendo Magazine de l'Eté 2020 Au Japon, le public pourra récupérer une édition imprimée du magazine chez les revendeurs de jeux vidéo de l'Archipel.Source : Nintendo