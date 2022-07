[Rumeur] Des indices sur les prochaines vagues de Mario Kart 8 Deluxe grâce au datamining

Cracked the dlc with minutes to spare. Unreleased tracks have prefixes that may correspond and leak future tracks. #MK8D #NintendoSwitch pic.twitter.com/I4UD8fT9hn — Fishguy6564 (@fishguy6564) March 17, 2022

Le datamining consiste à analyser le code informatique d'un logiciel pour y trouver des informations : ce peut être une technique de développement, mais ce peut être aussi des indices sur ce que par exemple pourraient contenir une prochaine mise à jour. Sur consoles Nintendo, la pratique est assez pertinente et on a vu plus d'une fois une rumeur prendre vie après une "révélation" grâce au datamining.Ces dernières heures, le web américain s'est emballé autour d'indices concernant les vagues à suivre de Mario Kart 8 Deluxe. Rappelons que le 4 août prochain, la vague 2 du Pass Circuits Additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sera disponible. Ce DLC comprendra 8 nouveaux circuits, et les révélations de Fishguy6564 sur Twitter au mois de mars déjà ont gagné en crédibilité avec les noms des courses ajoutées dans la vague 2, officiellement.Il faut dire qu'il a tapé dans le mille en indiquant que la prochaine vague proposerait des circuits provenant des jeux SNES, N64, DS et Mario Kart Tour pour la Coupe Navet, et des circuits de la GBA, la Wii, Mario Kart Tour et un emplacement "non indiqué" qui se révélera être le circuit original que Nintendo nous proposera ce 4 août.Notre expert en informatique ayant visé juste, on peut donc légitimement pensé qu'il vise aussi juste pour les prochaines coupes à venir dans les 4 prochaines vagues suivantes :– Rock Cup: Mario Kart Tour, DS, GBA, 3DS– Moon Cup: MK Tour, GameCube, Inconnu, 3DS– Fruit Cup: MK Tour, Wii, DS, Inconnu– Boomerang Cup: MK Tour, GameCube, GBA, Tour– Feather Cup: MK Tour, Wii, GBA, Tour– Cherry Cup: MK Tour, GameCube, SNES, Inconnu– Acorn Cup: MK Tour, Wii, Inconnu, Inconnu– Spiny Cup: MK Tour, GameCube, Inconnu, WiiLes emplacements "Inconnu" correspondent soit à des circuits qui ne sont pas encore encore disponibles dans Mario Kart Tour, soit des circuits originaux qui feront leurs débuts dans le DLC Mario Kart 8 Deluxe.N'oublions pas que Nintendo peut toujours changer d'avis de mise à jour en mise à jour, mais on sait à peu près quels sont les jeux sur lesquels vont s'appuyer les développeurs de Nintendo dans les prochaines vagues du jeu.A lire aussi : notre dossier des circuits qu'on aimerait retrouver dans le DLC Source : Nintendo Everything