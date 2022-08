Un nouveau Pokémon Presents diffusé ce mercredi 3 août

Votre attention, Dresseurs, Dresseuses !



Comme nous en avons désormais l’habitude, c’est ce mercredi que seront dévoilés de nouvelles informations sur les jeux Pokémon.The Pokémon Company qui a annoncé la diffusé ce mercredi 3 août d’un nouveau Pokémon Presents a évidemment précisé que la présentation ne tournerait pas uniquement autour de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, même si ils devraient occuper une part importante de la vidéo qui durera 20 minutes !20 minutes, c’est moins que les 27 minutes de la présentation du mois d’août 2021 mais plus que les 14 minutes de février dernier, où avaient été annoncés la nouvelle génération de jeux Pokémon.Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, Pokémon GO, Pokémon UNITE, Pokémon Café Mix et Pokémon JCC Online devraient être au centre des annonces qui seront faites ce mercredi.Rendez-vous mercredi 3 août à 15h pétantes pour découvrir le Pokémon Presents !