[Eco de la semaine] L'Indonésie face à Internet, culture d'entreprise Rockstar et résultats fiscaux de Capcom, Microsoft & Sony

Ce 27 juillet, le gouvernement a mis en application une nouvelle loi concernant l'enregistrement obligatoire des opérateurs de réseaux informatiques privés, c’est-à-dire l’obligation pour tout site internet d’être approuvé par le gouvernement indonésien pour être accessible dans le pays. Le règlement ministériel 10 (MR10), instigateur de cette loi, a été publié en mai 2021 et les propriétaires d’un site internet devaient ainsi se faire approuver par le gouvernement afin de pouvoir continuer leurs activités, comme cela a été le cas pour Google, Amazon ou encore le groupe Meta par exemple.Plusieurs millions de sites sont ainsi devenus inaccessibles dans le pays, que ce soit dans le monde du gaming (les services Steam, Epic Games Stores, Nintendo Online, EA, Ubisoft, etc…) mais aussi des sites utiles dans la vie de tous les jours à l’instar de PayPal et Yahoo qui n’ont pas répondus aux exigences indonésiennes.4e puissance démographique mondiale, l’Indonésie est un marché très important pour les géants de la tech, notamment Meta où le pays concentre la 3e population d’utilisateurs sur Facebook.Pour le gouvernement, il s’agit avant tout de légiférer sur tout ce qui pourrait lui nuire sur Internet, mais aussi de taire l’opposition et de contrôler davantage la population, qui se pare aujourd’hui de VPN pour contourner le problème.Depuis quelques années, un phénomène de fond tend à faire l’actu, celui de la culture d’entreprise. Entre les nombreuses affaires de crunch généralisé dans le domaine et de discriminations sexuelles comme chez Ubisoft et Activision-Blizzard ainsi que Sony, aujourd’hui en cours d’enquête, les exemples sont nombreux pour montrer que la culture d’entreprise de la plupart des grands acteurs du domaine n’est pas saine.Pour éviter de subir une situation semblable à celle d’Ubisoft et Activision-Blizzard, la direction de Rockstar Games a fait le choix de procéder elle-même à un grand nettoyage et d’améliorer sa culture d’entreprise.C’est la maison-mère du studio, Take-Two Interactive, qui nous explique que Rockstar a procédé à une réduction de l’écart salarial homme/femme mais aussi au retrait de blagues transphobes dans ses jeux mais pas seulement. Cela va d’ailleurs dans le sens d’insistantes rumeurs autour de GTA VI, qui disposerait d’un protagoniste féminin et de culture latine.Malheureusement pour pouvoir obtenir ces renseignements, il nous faut passer par des rumeurs ou des déclarations de la société-mère du groupe, des biais peu fiables en somme mais desquels il faudra nous contenter pour le moment.Après 9 ans de croissance consécutive, Capcom n’enchaîne pas avec un début d’année record, malgré un faible écart avec le début de l’exercice précédent. En effet, Capcom n’a vendu que 2 millions de jeux en moins que l’an dernier sur la même période, alors que l’on assistait aux sorties de Monster Hunter: Rise et Resident Evil VIllage au cours de cette période. On notera d’ailleurs les très bonnes ventes de Monster Hunter Rise: Sunbreak, vendu à plus de 2 millions d’exemplaires en seulement une semaine.Face à ces bonnes performances, la direction de Capcom est optimiste et prévoit une nouvelle année record, avec un chiffre d’affaires attendu de 867 millions d’euros et un bénéfice net de 249 millions d’euros. Pour ce premier trimestre, le chiffre d’affaires réalisé est de 181 millions d’euros et le bénéfice net de 64 millions d’euros, contre 347 millions de CA et 171 millions de bénéfice net l’an dernier sur la même période.Du côté de Microsoft, on assiste à des résultats en demi-teinte qui s’expliquent par le contexte de crise économique et de pénurie que l’on connaît. Certes, la firme de Redmond notera une nouvelle fois une hausse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 50,7 milliards d’euros et de son bénéfice net, chiffré à 16,31 milliards d’euros.Cependant, lorsque l’on se penche sur le détails de ces chiffres, c’est bien la gamme des produits Microsoft Surface qui porte l’entreprise avec une croissance de ventes de plus de 10%, alors que le marché les revenus tirés du marché du PC et du gaming sont en régression, avec une baisse de 7% des ventes des produits Xbox.Enfin du côté de Sony, l’éditeur japonais connaît lui aussi une baisse de ses ventes : 47,1 millions de jeux PlayStation (dont 6,4 des PlayStations Studios) ont été vendus contre 63,6 millions l’an dernier. Côté console, la PS5 a été vendue à 21,7 millions d’unités contre 23,5 pour la PS4 à la même période. On notera également une baisse des ventes physiques (qui ne représentent plus que 21% des ventes de jeux).En chiffre d’affaires, on obtient donc 4,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, pour un bénéfice net de 388 millions d’euros, soit une baisse de -2% pour le chiffre d’affaires et de -36,7% pour le bénéfice net. Malgré cela, Sony ne revoit pas ses prédictions à la baisse et s’attend à réaliser un chiffre d’affaires annuel de 26,6 milliards d’euros, soit un nouveau record pour la firme nippone.- En France, Aloy a chassé sur le terrain de Mario Strikers: Battle League Football pour lui prendre sa première place au classement des meilleures ventes. Le jeu de Nintendo se retrouve ainsi 2e derrière Horizon: Forbidden West, tandis que Mario Kart 8 Deluxe est dans leur aspiration avec Live A Live tout juste sorti et Gran Turismo 7 qui revient dans la course.- Au Japon, c’est Live A Live qui s’impose avec 71 137 ventes la semaine de sa sortie, devant Nintendo Sports (24 869 ventes), Nobunaga’s Ambition: Rebirth (PS4) de Koei Tecmo réalise quant lui 23 425 pour sa sortie lui aussi, tandis que le pack Monster Hunter Rise + Sunbreak Set (22 871 ventes) s’intercale avec la version Switch du jeu de Nobunaga’s Ambition (21 753 ventes). Côté hardware, la Switch s’impose avec 30 182 ventes, suivie par le modèle OLED qui perd la tête après des semaines de dominations (28 715 ventes) et la Switch Lite (10 477 ventes) qui revient pour sa part sur le podium.- Enfin en Suisse, c’est Mario Kart 8 Deluxe qui domine la course, devant FIFA 22, Mario Strikers: Battle League, Nintendo Switch Sports et enfin F1 22 qui complète le top 5.