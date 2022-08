Petit Dej PN du mardi 2 aout : un concert événement lors des BBC Proms 2022, des jaquettes alternatives pour Xenoblade Chronicles 3, les dernières nouvelles du Super Nintendo World, Kirby

Nintendo propose des jaquettes alternatives pour le dernier opus en date de Xenoblade Chronicles.

Xenoblade Chronicles 3 est la grosse sortie du moment sur Nintendo Switch et ses ventes physiques se portent très bien. Nintendo a tout spécialement pensé aux amateurs de version physique en leur proposant 3 couvertures alternatives pour pouvoir se distinguer, même si l'illustration de base est très réussie (et fait l'objet d'un poster pour ceux qui l'ont précommandé auprès de la Fnac).

Ce cadeau n'est pas totalement gratuit car il faut passer par votre My Nintendo et dépenser 30 points platines pour se les procurer. Vous récupérez le fichier et vous les imprimez ensuite pour pouvoir en profiter.





Voici un coup d'oeil sur le visuel :

Une attention toujours agréable de la part de Nintendo qui propose régulièrement ce type de couverture alternative. Laquelle sera votre préférée ?





Les dernières nouvelles des travaux de construction du Super Nintendo World à Universal Studios Hollywood.

Malgré les difficultés (covid, chaleur), les travaux avancent au Universal Studios Hollywood où le Super Nintendo World doit ouvrir ses portes théoriquement en début 2023. De nouvelles images ont été postées le 31 juillet permettant de découvrir les dernières avancées des travaux.

C'est l'entrée du parc qui est vedette avec la construction du Warp Pipe. Il reste encore beaucoup à faire avant d'ajouter les petits détails décoratifs que les fans adorent mais cela prend la bonne direction. L'attente est très importante pour les nombreux amateurs de Nintendo qui espèrent accéder plus aisément à un Super Nintendo World sans devoir voyager jusqu'au Japon. Les européens restent sur la touche pour le moment mais on comprend que notre continent ne soit pas vraiment de tout repos en ce moment.





Nintendo a publié un nouveau court-métrage pour Kirby et le monde oublié

Un petit clin d'oeil à tous les fans de Kirby avec ce nouveau court-métrage qui nous rappelle qu'un nouveau pic de chaleur est à venir dans les prochaines heures et que Kirby a trouvé un petit moyen pour se rafraichir.



星のカービィ ディスカバリー ショートムービー みずふうせんほおばり篇 08/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

À Londres, le Royal Albert Hall honore les musiques de jeux vidéo par un concert philharmonique donné ce lundi soir à 19h30.

Nous connaissons bien les concerts autour des jeux vidéo, avec des événements régulièrement organisés dans divers pays. Mais cette fois, nous sommes dans le cadre des concerts BBC Proms et ce fut une première : un concert sur l’évolution des jeux vidéo a été donné ce lundi au Royal Albert Hall à Londres, une salle mythique !





Dirigé par Robert Ames, le spectacle a donc débuté à 19h30 au Royal Albert Hall et c'est assez logique lorsqu'on écoute la qualité de certaines bande-sons de certains jeux. Rappelons que lors de la 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards à Las Vegas, le 8-Bit Big Band, qui compte 194 000 abonnés sur YouTube, avait remporté la catégorie "Meilleur arrangement, instrumental ou a capella" pour sa magnifique interprétation de "Meta Knight's Revenge" de Kirby Super Star. Une très belle réussite arrangée par Charlie Rosen et Jake Silverman, dont vous pouvez écouter la prestation ci-dessous :







Meta Knight's Revenge - Fusion Big Band version ft. Button Masher GRAMMY WINNER 2022 08/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

À Londres, un orchestre philharmonique consacre un concert aux jeux vidéo - le reportage de Richard Place 08/02/2022

Le compositeur et chef d'orchestre Robert Ames :



Avec un jeu vidéo, souvent les joueurs créent leurs propres histoires. La musique doit être composée de manière à s’adapter. Cela offre beaucoup d’espace, de fantaisie et de variations.

Les compositeurs habitués à travailler pour des orchestres ou des films sont de plus en plus familiers des jeux vidéo, affirme-t-il.

Un exemple a été donné avec Hildur Guðnadóttir, la créatrice islandaise à qui nous devons notamment des bandes-son du film Joker (un Golden Globe et un oscar il y a 3 ans) et de la série Chernobyl, et qui a composé une des musiques principales du jeu "Battlefield 2042". Le chef d'orchestre rappelle également que de nombreux musiciens sont des joueurs et qu'ils posent chez eux régulièrement leur instrument pour prendre la manette.





Aucune vidéo n'est encore disponible pour le moment pour apporter quelques extraits de cette soirée mais Zelda a eu son petit créneau de cinq minutes, tandis que Pokémon a partagé la vedette avec Ecco the Dolphin de SEGA et Secret of Mana de Square Enix dans un hommage de 10 minutes, et nous sommes impatients de voir comment ces trois jeux se complètent.



Square Enix a été très présent lors de concert, Final Fantasy a fait une apparition avec le morceau "Liberi Fatali" de Nobuo Uematsu, tiré de Final Fantasy VIII, ainsi que des passages de Kingdom Hearts.





Voici le programme complet des Gaming Proms de cette soirée "From 8-Bit to Infinity", dévoilé sur le site de la BBC :



- Matt Rogers, Tim Follin - Loading Chronos (8 minutes) Commande de la BBC : première mondiale.



- Koji Kondo - The Legend of Zelda (5 mins) arr. Nic Raine



- CHAINES - Hommage à Pokémon, Ecco et Secret of Mana (10 minutes) Compositions originales de Junichi Masuda, Hiroki Kikuta, Spencer Nilsen, Attila Dobos, András Magyari, David Javelosa et Andy Armer.



- Nobuo Uematsu - Final Fantasy VIII : Liberi Fatali (5 mins) arr. Andrew Skeet







- Kow Otani - Shadow of the Colossus - suite (8 minutes) arr. Tomomichi Takeoka



- Yoko Shimomura, Hikaru Utada - Kingdom Hearts (4 mins) orch. Kaoru Wada



- Austin Wintory - Extraits de Traveller - A Journey Symphony (15 mn)



- Hildur Guðnadóttir, Sam Slater - Sélections de Battlefield 2042 (14 mins) arr. Robert Ames ; première européenne



- Jessica Curry - Dear Esther/So Let Us Melt - I Have Begun My Ascent ; The Leaving (5 mins) arr. Jim Fowler



Pour une première édition des Proms consacrée à la musique de jeux vidéo, c'était un bon choix et cela augure le coup d'envoi à d'autres concerts de jeux vidéo un peu partout dans le monde.





