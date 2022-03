Quels nouveaux circuits pour le Pass Circuits Additionnels de Mario Kart 8 Deluxe ?

Super Mario Kart

Super Mario kart (SNES) 02/03/2022









Mario Kart 64

Mario Kart 64 02/03/2022



Mario Kart : Super Circuit

Mario Kart : Super Circuit 02/03/2022



Mario Kart : Double Dash

Mario Kart : Double Dash 02/03/2022



Mario Kart DS

Mario Kart DS 02/03/2022



Mario Kart Wii

Mario Kart Wii 02/03/2022





Mario Kart 7

Mario Kart 7 02/03/2022



Mario Kart Tour

Mario Kart Tour 02/03/2022



Bonus : Les routes arc-en-ciel

Les Rainbow Roads 02/03/2022







Pour l'heure, il est important de rappeler que seuls 8 circuits ont été annoncés officiellement : Promenade à Paris (Mario Kart Tour), Circuit Toad (Mario Kart 7), Montagne Choco (Mario Kart 64), Supermarché Coco (Mario Kart Wii), Traversée de Tokyo (Mario Kart Tour), Corniche Champignon (Mario Kart DS), Jardin volant (Mario Kart: Super Circuit), et Dojo ninja (Mario Kart Tour).Dans les lignes ci-dessous, nous vous proposons de découvrir les circuits que nous adorerions retrouver. Ce fut l'occasion pour nous de replonger dans chacun des épisodes de la saga Mario Kart pour s'en rappeler les meilleurs circuits proposés alors.A lire aussi : Les 48 courses jouables en ligne sans surcoût Sorti en 1992 sur Super NES, Super Mario Kart se voulait précurseur de la série. 8 personnages jouables (dont Donkey Jr), la possibilité de jouer à 2, 3 niveaux de compétition, les objets, 4 coupes dont 20 circuits et un mode bataille de pièce sont déjà présents. Il est vrai que les routes et décors de cet opus sont plats et que l’aspect pixélisé est loin des standards HD actuels, cependant différentes de ces courses ont été amélioré dans les épisodes suivants.C'est le cas par exemple pour Choco Island 2, Plage Koopa 3 et Vallée Fantôme 2 déjà actualisés sur DS, GBA, et Wii respectivement . Assez atypique, les 3 circuits permettent de parcourir une ile chocolatée, une plage de sable fin et une passerelle lugubre. L'ajout de ces courses dans le Pass Circuits Additionnels ferait plaisir pour les nostalgiques de la première heure.Nous sommes en 1996 et la Nintendo 64 voit l’arrivée de Mario Kart 64. Bienvenue dans l’ère de la 3D avec 8 conducteurs (Wario et Donkey Kong remplacent Koopa et DK Jr). Dans MK64, vous pouvez jouer jusqu’à 4 joueurs, à travers 16 circuits (avec chacun des décors spécifiques), y compris dans le mode Miroir. L’arrivée de la carapace bleue à épines sera un adversaire de taille pour vos amitiés.Mario Kart 8 Deluxe compte déjà Autodrome royal, Autoroute Toad, Vallée Yoshi et la Route Arc-en-ciel de cet opus. Nous savons également que Montagne Choco sera disponible lors de la première vague. Parmi les courses idéales pour le Pass Circuits Additionnels : Désert Kalimari vous plonge dans une ambiance far-west, Royaume Sorbet vous fait parcourir le territoire des manchots, et Jungle DK vous transporte au sein de l'univers Donkey Kong.En 2001, vous voici avec la possibilité de jouer à Mario Kart n’importe où avec votre GameBoy Advance. Avec Mario Kart : Super Circuit, les joueurs disposent de 40 courses réparties en 10 coupes, dont 5 composées uniquement de circuits précédents. Vous pouvez déjà contempler la Route Ruban, le Pays Fromage, le Circuit Mario ainsi que prochainementJardin volant sur votre Switch.Afin de satisfaire les joueurs de la version GBA, Il se pourrait que Plage Maskass, Pays Crépuscule ou Chateau de Bowser 4 fassent leur grand retour. A vous de passer la ligne d'arrivée en évitant les boulets de canons sur une plage, de découvrir un monde au crépuscule et de parcourir l'antre de Bowser.Juste 2 ans après le précédent opus (en 2003), La GameCube voit son catalogue s’enrichir avec Mario Kart : Double Dash. Dans cet opus uniquement, vous contrôlez 2 personnages sur le même kart et devez franchir la ligne d’arrivée dans 16 circuits. Le roster s’étoffe largement avec l’ajout de 14 personnages dont Diddy Kong, Bébé Mario, Daisy et Toadette (qui fait sa toute première apparition dans un jeu vidéo). Il est possible de jouer jusqu’à 16 conducteurs (sur un réseau local) également.Nous comptons actuellement 3 circuits déjà remasterisés dans la version Switch : Désert Sec Sec, Circuit Yoshi, et Parc Baby. Pour ajouter des terrains atypiques, les équipes de Nintendo pourraient piocher parmi Jungle Dino Dino, Paquebot Daisy, ou encore Montagne DK. Vous pourrez ainsi saluer des dinosaures, accélérer sur un bateau de plaisance ou gravir la montagne du singe à la cravate.Retour sur une console portable avec Mario Kart DS, sorti en 2005 sur Nintendo DS (évidemment). Dans la cartouche, 32 circuits (dont 16 rétros) et 12 personnages dont ROB et Skelerex qui font leur première apparition vidéo ludique. Le jeu profite des fonctionnalités de la console : L’écran tactile affiche la carte, l’écran supérieur propose la vision du joueur et la connexion Wifi permet de concourir en ligne ou localement. Petit bonus, un mode mission fait son apparition.3 courses issus de cette itération sont déjà présents en HD : Plage Cheep Cheep, Stade Wario, Horloge Tic-Tac. Corniche Champignon devrait débarquer bientôt dans le Pass Additionnel.Si vous avez essayé Mario Kart DS, vous savez que Quartier Delfino, Flipper Waluigi, et Jardin Peach font partie des terrains emblématiques de cette version. Vos karts affronteraient alors les pavés de Delfino, les boules de flipper du flipper et les Chomps de compagnie de la princesse.Il s’agit de l’opus le plus vendu (avant le record de Mario Kart 8 Deluxe), Mario Kart Wii est arrivé en 2008 sur la console du même nom. 25 personnages en kart ou en moto sont sur la ligne de départ dont Harmonie, Funky Kong et les Mii, pour s'affronter sur 32 courses. Le jeu profite de la reconnaissance de mouvement de la Wiimote pour pouvoir faire des roues, des sauts et des figures.Les circuits comme Prairie Meuh Meuh, Volcan Grondant, Mine Wario et Supermarché Coco ont ou vont rejoindre l'opus Switch. Cependant, cette liste pourrait être allongée avec Cap Koopa, Bois Vermeil, Usine Toad, et Gorge Champignon. A vous la découverte du circuit côtier, de la forêt automnale, de l'entrepôt et de la grotte de l'homme champignon.Mario Kart 7, septième opus de la série, est paru sur Nintendo 3DS en 2011. A bord de kart personnalisables, les 17 personnages (dont Wiggler, La reine des Abeilles, ou Maskass) peuvent s’exercer à la conduite aérienne et sous-marine dans 32 circuits. La fonctionnalité principale de la console est également exploitée ainsi que le gyroscope et la possibilité de passer en mode « cockpit ».La Switch permet de concourir sur Foret Tropicale DK, Piste Musicale, Egout Piranha, Koopapolis et prochainement sur Circuit Toad. Mario pourrait éventuellement affronter ses rivaux et alliés sur Galion Wario, Monde Glacé Harmonie, ou encore Pic Wuhu par la suite. En effet, l'opus 3DS permettait ainsi de concourir sur les bateaux lugubres, le monde enneigé et l'ile de Wii Sport Resort.Disponible depuis 2019 sur Android et IOS, Mario Kart Tour est le premier jeu de la série disponible sur téléphone ou tablette. Conçu comme un free-to-play, le jeu incorpore les circuits dans les villes du monde comme Paris, Londres, Sydney. Les personnages sont nombreux et déblocables principalement à la boutique. Petit mécanisme, le personnage avance tout seul et le joueur peut le diriger avec une seule main.Lors de l'annonce du pass additionnel, Promenade à Paris, Traversée de Tokyo, et Dojo Ninja ont été dévoilés. Le jeu mobile possède également des circuits atypiques comme Mont Festif, Sprint à Sydney, ou Escapade new-yorkaise qui pourraient être intéressant d'ajouter à la Switch.Il s’agit du circuit iconique de la série : La Route Arc en ciel. Presque tous les opus ont eu leurs propres circuits arc-en-ciel et ils symbolisent la licence Mario Kart autant que la carapace bleu à épines.Pour une version Deluxe Ultime, Nintendo pourrait ajouter l'ensemble des courses Arc-en-ciel (GBA, 64, DS, Wii et 3DS). Ces courses sont toujours un moyens de faire des loopings, d'admirer les arrières plans et de plonger dans les étoiles. Avec un lifting HD, les Rainbow Roads seraient parfaites pour montrer ses talents de conducteurs.