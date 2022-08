Les sorties Nintendo Switch du mois d'août 2022

Two Point Campus

Two Point Campus | Official Announce Trailer PEGI 21/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cult of the Lamb

Cult of the Lamb - Release Date Trailer - Nintendo Switch 24/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Blossom Tales 2 - The Minotaur Prince

Blossom Tales 2 - The Minotaur Prince 01/08/2022







RPG Time : The legend of Wright

RPG Time: The Legend of Wright - Announcement Trailer - Nintendo Switch 24/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Figment 2 : Creed Valley

Figment 2: Creed Valley - Gameplay Trailer - Nintendo Switch 24/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pac-Man World Re-Pack

PAC-MAN WORLD Re-PAC - Nintendo Direct Mini: Partner Showcase | 6.28.2022 24/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dying Light 2 Stay Human - Version Cloud

Dying Light 2 Stay Human - The Reason - Official Gameplay Trailer 24/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous souhaitez préparer votre rentrée dès le mois d'aout ! Faites votre sac et rejoignez la fac avec Two Point Campus Dans ce jeu de gestion, vous incarnez le directeur d'une université en charge de construire et gérer un établissement assez atypique. En effet, dans vos murs, les étudiants se formeront à des cours de magie, de clown ou de chevalier. Le titre, édité par SEGA, prend également en compte également l'aspect extra-scolaire et le développement social de vos étudiants.A vous les joies de la fac avec Two Point Campus, disponible dès le 9 aout.Si votre souhait est d'incarner un mouton responsable d'une secte, voici Cult of the Lamb . Annoncé à la Gamescom 2021, le futur titre de Devolver a suscité beaucoup d'attention.Vous êtes donc un agneau possédé, chargé de séduire un maximum de fidèles pour rembourser sa dette. Vous aurez également la tache de défaire les hordes de nouveaux ennemis toujours plus dangereux, sans oublier que les cultes rivaux dont les dirigeants influents doivent absolument être vaincus.Sachez que le titre prend également en compte les décisions que vous prenez en tant que leader de votre communauté. Vos fidèles changeront leurs comportements et la vision de vous en fonction de vos actions.Deviendrez vous le gourou mouton le plus puissant, réponse à partir du 11 aout.Préquel à Blossom Tales - The Sleeping King, sorti sur Switch en 2017, vous partez de nouveau à l'aventure dans Blossom Tales 2 - The Minotaur Prince Véritable hommage au Zelda 2D, Lily est de retour pour affronter les monstres et ainsi sauver son frère du Roi Minotaure. Voyagez dans des forêts hantées, des rivages pirates et d'autres territoires mystérieux à travers les histoires de Grand-père.Au programme : Une histoire principale et des quêtes secondaires passionantes, Un jeu d'action-aventure classique dans un environnement rétro en 2D, Des dizaines de mini-donjons, de grottes et de lieux à découvrir. Des choix qui influencent l'histoire et les événements, Un large éventail d'armes et de capacités et Plus de 15 heures de jeu.Saurez vous finir cette histoire ? Réponse dès le 16 aout.Alors que plusieurs fan attendent (encore) un Zelda Maker, vous pourrez mettre la main sur RPG Time : The Legend of Wright prochainement.Dans ce jeu, vous voici plongez dans le cahier de Kenta, qui rêve de devenir développeur de jeux vidéo. Vous pourrez ainsi découvrir l'histoire de Wright au fur et à mesure des pages. En parlant justement de page, le titre renouvelle ses mécaniques à chacune d'entre elles.L'univers de Kenta est composé de son livre de dessin ainsi que de carton et de fournitures scolaires se trouvant sur le bureau du jeune garçon. Alternez ainsi les phases d'action, d'aventure, de shoot 'em up, de combat au tour par tour et bien plus encore !A noter que RPG Time a reçu bon nombre de prix lors des Tokyo Game Show, Taipei Game Show, BitSummit et autres conventions, pour son originalité créative et ses innombrables idées.Enfilez votre armure (en papier) pour suivre l'imagination de Kenta dans RPG Time, disponible le 18 aout.Présenté lors du Indie World de décembre, Figment 2 : Creed Valley fait son entrée sur Nintendo Switch Dans cette suite, vous vous immiscerez dans l'esprit humain. Les cauchemars ont envahi les terres paisibles. Ce sera à vous et avec Dusty (le courage de l'esprit) de combattre ses forces maléfiques dans un jeu d'aventure mêlant puzzles, des combats de boss rythmés et des décors uniques.Afin de ramener la paix, enchainez les combats musicaux. En effet, les Cauchemars possèdent leurs propres thèmes musicaux qui mettent en lumière leur raison d'être. Vous pourrez ainsi esquivez leurs attaques dans un monde vivant et rythmé seul ou avec un ami en co-op locale.La musique pourra t elle sauver le monde ? Figment 2 : Creed Valley donnera la cadence dès le 19 aout.Sorti en 1999 sur Playstation, la mascotte de Bandai Namco fait son grand retour dans Pac Man World Re-PackDans ce remake, Pac-Man fête son anniversaire et découvre que les fantômes ont kidnappé sa famille et ses amis (coucou Princess Peach). La célèbre boule jaune va devoir esquiver les fantômes et résoudre des énigmes afin de sauvez la PAC-FAM de TOC-MAN.Avec un soin apporté à l'interface, aux mécaniques ainsi qu'aux graphismes, Bandai veut faire plus qu'une simple copie de son jeu. En plus de l'aventure principale, découvrez le mode labyrinthe avec un multitude de labyrinthes 3D et le mode classique du PAC-MAN original.La famille Pac-Man vous attend dans Pac-Man World Re-Pack à partir du 26 aout.Déjà sorti sur les autre supports, Dying Light 2, qui devait sortir le 4 février, a été repoussé de 6 mois pour sortir sur la console hybride de NintendoDans ce jeu d'action rempli d'infectés, vous incarnez un des survivants en quête de vérité et de réponse dans un monde rongé par les conflits. La civilisation est revenue au Moyen Âge tandis qu'un espoir demeure.Pour vaincre vos ennemis, vous devrez utiliser la diplomatie ainsi que vos compétence de combattant. Ce sera à vous de percer les secrets qui entourent les dirigeants de chaque faction pour décider de votre destin.Aucune date de sortie précise n'a été évoqué pour le moment. Une bonne connexion internet est également requise pour jouer à Dying Light 2 Stay Human.Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur parmi ces jeux à paraître dans le courant du mois d'août, vous pouvez toujours savourer les sorties du mois de juillet 2022 , il y a fort à parier que sur la période, plusieurs jeux sauront attirer votre attention !