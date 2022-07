Les sorties Nintendo Switch de juillet 2022

Klonoa Phantasy Reverie Series

F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch

Endling : Extinction is forever

Live a Live

Bear and Breakfast

Digimon Survive

Xenoblade Chronicles 3

Quoi de mieux pour commencer le mois qu'un remaster de 2 jeux sortis en 1997. Dites bonjour à Klonoa avec la compilation Klonoa Phantasy Reverie Serie , comprenant Klonoa: Door to Phantomile et Klonoa 2 Lunatea's Veil.Dans ces jeux de plateforme, incarnez Klonoa, un "chat aux grandes oreilles" qui part à l'aventure pour sauver Fantasm'île. Conservant son gameplay d'origine, la compilation a reçu un lifting et la possibilité de jouer à 2 joueurs.A vos baskets dans Klonoa Phantasy Reverie Series, prévu pour le 8 juilletDans ce metroidvania, vous incarnez le lapin Rayton, ancien soldat de l'Armée de Résistance qui menait une vie d'ermite.Cependant, son ami est arrêté sans raison. Rayton entreprend alors son aventure à coups de poings métallique. Son aventure sera jonchée d'ennemis, de complots imaginés par la Légion, l’Armée de Résistance ainsi que la Bande Clandestine du Rat.A vous d'explorer le monde rempli d'innombrables pièces cachées, routes secrètes et raccourcis. Sans transitions, vous pourrez switcher entre vos armes afin d'être le lapin le plus efficace au combat. Cependant, ne dormez pas sur vos oreilles, les boss pourront se révéler coriaces.Soyez le lapin le plus coriace dans F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch dès le 12 juillet. Véritable pépite du Indie World de décembre , Endling : Extinction is forever combine une direction artistique sublime à la sensibilisation pour la protection de l'environnement.Dans ce titre, vous incarnez une maman renard qui doit tout faire pour survivre et protéger ses renardeaux dans un monde détruit par l'homme. Dans cette aventure éco-consciente, vous pourrez parcourir un monde à défilement latéral en 3D afin de trouver le meilleur moyen de continuer votre aventure. Des décisions émotionnelles intenses sont attendues dans cet ode à la cause environnementale.Pour découvrir cette initiative, rendez-vous à partir du 19 juillet sur Switch.En 1994, Live a Live sortait sur SuperFamicom (l'équivalent de la Super Nes) en exclusivité au Japon. Développé par Squaresoft, le titre se paye enfin le luxe d'une sortie internationale au plus grand plaisir des fans Dans ce RPG mythique en HD-2D, vous suivez l'histoire de 7 héros dans plusieurs époques différentes.Vous pourrez ainsi parcourir :- La Préhistoire : Sans mot, le membre d'une tribu entre dans l'âge adulte- Le Far West : Luttez pour votre vie alors que votre tête est mise à prix.- La Chine impériale : Recherchez votre digne successeur de votre enseignement de kung-fu- La Fin du Japon d'Edo : Partez pour une mission secrète tel un shinobi- Le Présent : Devenez le plus fort des combattants d'art martial- Le Futur proche : Utilisez vos pouvoir psychique afin de combattre le mal- Le Futur lointain : Incarnez un robot luttant contre une tragédie spatiale.Square Enix affirme que Live a Live conserve tous les aspects qui ont fait la réputation du titre tout en incluant des éléments pour être accessible aux néophytes. Vous pourrez ainsi découvrir les musiques remastérisées par la compositrice du jeu original Yoko Shimomura.Seriez vous digne de Live a Live. Réponse dès le 22 juillet.Le jeu vidéo, ce n'est pas que de l'action et des champignons. A l'instar de Animal Crossing, Bear and Breakfast est un jeu d'aventure et de gestion tranquille Dans une ambiance forestière, vous êtes un ours au bon cœur et vous êtes en charge d'un Bed and Breakfast. Au fil de votre aventure, votre affaire prendra de l'ampleur, tout comme le mystère de la forêt.A vous de décorer votre auberge, les chambres, salles de bain, salons et divertissements comme bon vous semble. Chaque pièce pourra être personnalisée individuellement avec ses propres meubles et décorations. Des quêtes secondaires, un monde riche en histoires ainsi que des secrets et des personnages attachants vous attendent également.Devenez le meilleur ours du milieu hôtelier dans Bear and Breakfast, prévu pour le 28 juillet.Concurrent de toujours de la licence Pokémon, Digimon Survive souhaite remettre ses monstres dans la lumière avec le prochain opus. Annoncé dès 2018, le titre a été repoussé plusieurs fois suite à des problème de développement Pour fêter les 20 ans de la série animée, votre aventure mettra en scène un nouveau groupe d’adolescents avec à sa tête Takuma Momozuka. Lors d'un voyage scolaire, le groupe se retrouvera perdu et transporté dans un nouveau monde étrange peuplé de monstres, où le danger est omniprésent. Vos actions auront un impact sur l'évolution de leurs alliés monstres ainsi que sur la fin de l’histoire.Dans ce conte plus sombre, vous découvrirez des graphisme de style animé, des combats au tour par tour et plus d'une centaine de Digimon.Rejoignez Agumon (le petit dinosaure) dans ses nouvelles aventures avec Digimon Survive dès le 29 juillet.Il s'agit de la grosse sortie de ce mois : Xenoblade Chronicles 3. Ayant profité d'un Nintendo Direct spécial, le prochain titre de Monolith Soft s'annonce comme une grosse sortie de l'été.Après les 2 premiers opus de la franchise, vous voici en terre Aionios, un monde qui abrite deux nations en guerre. Ainsi, vous découvrir Keves, une nation où la technologie mécanique s'est développée, ainsi qu' Agnus, une nation versée dans l'éther, une technologie magique.Six soldats issus de ces deux nations uniront leurs forces pour découvrir la vérité derrière ce conflit. Afin de percer ce mystère, vous parcourez la Marche de l'Épée, une région dont le sol est percé par une gigantesque épée.Retrouvez le dossier concernant le Nintendo Direct Xenoblade Chronicles 3, écrit par Taranzagolor juste ici Combattez pour un monde meilleur avec Xenoblade Chronicles 3, prévu pour le 29 juillet.Et si parmi tous ces jeux vous n'avez pas trouvé votre bonheur, il nous reste un conseil à vous donner : plonger dans la liste des sorties Switch de juin 2022 , notre dossier est toujours en ligne !