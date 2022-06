Nintendo Direct Mini du 28/06/2022 : infos-clés, dates de sortie et analyse complète

Une stratégie de proximité

Nintendo Direct Mini du 28 juin

Monster Hunter Rise: Sunbreak - Le sauveur du Royaume - NS, PC (Steam) 28/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les annonces !

Sonic Frontiers - Nintendo Direct Mini: Partner Showcase | 6.28.2022 29/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope arrive le 20 octobre ! (Nintendo Switch) 29/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Encore plus d’annonces ?!

Beaucoup de jeux mais… comment choisir ?

Nintendo Direct Mini: Partner Showcase - 28/06/2022 29/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Directement dans votre salon ou sur votre téléphone, les formats courts de Nintendo ont cet avantage d’être plus proches des joueurs. Depuis deux ans, il n’est pas rare de découvrir le trailer d’un jeu pour ensuite voir apparaître les mentions « disponible dans l’e-shop dès la fin du direct ». Un effet d’annonce plutôt efficace, d’autant que Nintendo n’oublie pas les jeux indépendants, loin de là. Allant de surprises en grosses annonces, Nintendo commence à nous habituer à être surpris. En vingt minutes que dure en moyenne ce type d’émission (pouvant doubler selon les événements et les formats), Nintendo se réinvente et avec lui notre façon de nous informer, de nous surprendre, voire même de gérer la frustration de certaines annonces de reports. Les visages des créateurs nous sont désormais familiers, de même que ceux de différents développeurs qui sont parfois interviewés pour l’occasion.Force est de constater que le format Nintendo Direct (ND pour les intimes) fonctionne particulièrement bien par la proximité qu’il induit avec les joueurs, par le côté réellement « direct » du format (trailer et gameplay, quelques mots des développeurs,allons à l’essentiel tout en vous donnant envie de jouer). Désormais, lorsqu’on entend « Nintendo Direct », notre curiosité est titillée. Pour ce ND de juin 2022, un spécial « Partner Showcase », tout sera centré sur les jeux Switch à paraître cette année, développés et édités par les partenaires de Nintendo. Nous sommes prêts. Vraiment ? Pas sûr.Pas de scène d’ouverture, pas de « Bonjour » d’un membre de Nintendo, mais plutôt une scène absolument épique, impliquant une légende ancienne, une créature aux allures de dragon et trois minutes d’un trailer bourré d’action. Les monstres s’enchainent à l’écran avant de voir le magnifique écran « Monster Hunter Rise : Sunbreak ». La première annonce frappe fort avec le planning des mises à jour gratuites pour le jeu de chasse aux créatures : août pour la première, à l’automne pour la seconde, en hiver pour la troisième. Et d’autres encore annoncés pour 2023.Par cette annonce, Nintendo poursuit sur sa lancée d’ajout de contenu gratuit à ses titres emblématiques. En effet, cela fait quelques temps que les mises à jour gratuites viennent prolonger les heures de jeux, que ce soit sur Animal Crossing, Monster Hunter, ou d’autres titres. Un moyen plutôt efficace de conserver l’intérêt des joueurs tout en leur proposant de nouvelles expériences de jeu sans surcoût qui pourrait être rédhibitoire. En annonçant différents titres (que nous dévoilons juste après), le catalogue Nintendo s’étoffe et sa stratégie s’approche doucement de celle d’un GamePass de Xbox, même si la comparaison est encore discrète.En effet, cela passe par le jeu indépendant qui trouve en ces deux consoles deux maisons de choix. La Xbox pour son offre d’abonnement, la Switch aussi bien pour ses possibilités de développement que pour la diffusion à grande échelle de son catalogue, grâce aux… Nintendo Direct notamment. La boucle est bouclée ! Reste la latence de Nintendo sur la sortie de gros titres ( Nier Automata , No Man’s Sky) qui n’arrivent malheureusement sur Switch que quelques mois, voire des années après leur sortie originelle sur les consoles Sony ou Microsoft.Il en découle parfois une certaine lassitude pour les gamers possédant plusieurs consoles, même si le plaisir de découvrir ses titres sur l’hybride de Nintendo est grand pour les autres joueurs. Il semblerait que les choses évoluent légèrement de ce côté-là avec l’annonce d’une version A plague Tales Requiem pour la Switch en simultané avec les autres consoles. Affaire à suivre dans la suite de cet article puisque nous y détaillons toutes les annonces.Des trailers aussi variés que différents, mettant en avant le catalogue vaste et accessible à tous. Les remakes succèdent aux nouveaux jeux, les annonces pleuvent et les joueurs ne savent plus vraiment où donner de la tête. Le lineup de fin d’année 2022 promet de grosses surprises et d’être totalement fou. Retour sur une fin d’année placée sous le signe de Nintendo !Monster Hunter, c’est bien. Mais quoi d’autre ? Oublions les Bayonetta, Pokemon Scarlet et Violet, qui sont déjà annoncés et dont le ND de juin ne revient pas dessus puisque réservé aux éditeurs tiers. Non, ici nous allons parler de Nier : Automata qui arrive sur Switch le 6 octobre 2022 avec l’ajout de quelques costumes exclusifs à la Switch. Super Bomberman R2 (2023) et Pac-Man World Re-Pac (dès le 26 août 2022) raviront les rétro-gameur ! A cela s’ajoute une compilation de DIX jeux Bomberman, dans une anthologie qui débarquera en 2023. Les grandes annonces se poursuivent avec Sonic Frontier , prévu pour 2023. Le trailer promet une certaine liberté de mouvements dans un univers tout en 3D du meilleur effet.Et si je vous dis… Persona ? Oui ! L’ensemble des jeux de la franchise débarque sur Switch ! Un grand moment qui ne manquera pas de faire encore des émules et de convaincre les joueurs encore réticents à se plonger dans cet univers ! Mais ce n’est pas tout. Ce n’est jamais tout avec Nintendo qui condense en 20 minutes près d’une quinzaine d’annonce plus exceptionnelles les unes que les autres. Ainsi, The Return of Monkey Island est annoncé et se dote d’un trailer qui nous remet sur les traces de l’illustre Capitaine Chuck. Minecraft Legends, issus de l’univers cubique que l’on connait bien, est aussi annoncé pour 2023 sur Switch.Vous pensiez que c’était tout pour les grosses annonces ? Que nenni. N’oublions pas Dragon Quest Treasures le 9 décembre 2022 . Disney Dreamlight Valley en early accès dès le 6 septembre 2022. Une version Doraemon de Story of Seasons pour la deuxième moitié de 2022. Ainsi que des nouvelles d’un titre déjà annoncé il y a un an : Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope. Les lapins crétins n’en finissent pas de semer la pagaille dans les univers connus et au-delà pour le plus grand plaisir des joueurs !Pfiou ! Cela fait un bon nombre d’annonces pour un sacré paquet de jeux que nous attendons avec impatience. Mais… Non ! Ce n’est pas tout. L’univers de Blanc (prévu pour février 2023) se dévoile dans un trailer un peu plus long, où l’on peut constater que l’univers de neige et de contraste où un faon et un louveteau vont s’entraider pour vivre une grande aventure muette et accessible à tous (en ligne ou en coop locale).Disponible dès la fin du direct et donc dès maintenant, Little Noah : Scion of Paradise nous propose une aventure entre plateformer et RPG tandis que la Portal Collection Cubique retrace en un seul jeu l’ensemble des énigmes de l’inquiétante Glados. D’autres titres viennent encore s’ajouter à la déjà longue liste comme A plague Tale : Requiem en version Cloud pour le 18 octobre 2022 ; Harvestella le 4 novembre 2022 ; No man’s Sky le 7 octobre 2022 pour enchanter les joueurs de Switch après avoir conquis ceux des autres consoles.Pour compléter la déjà longue liste, nous pourrions vous parler de Railgrade (une sorte de jeu de construction de train à la Roller Tycoon) qui entrera en gare à l’automne 2022. Ou encore RPG Time : The Legend of Wright, un jeu de dessin et d’aventure où il faudra tourner les pages d’un cahier d’écolier pour vivre une épopée magique, dès le 18 août 2022. Mais aussi Live a live, prévu pour le 22 juillet et déjà annoncé lors d’un précédent ND. Ou encore, pour finir, Captain Velvet Meteor, disponible dès le 28 juillet.Beaucoup d’annonces, de trailers plus ou moins longs. Mais une constante cependant, que l’on retrouve dans de nombreux directs : il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez amateur de plateformer, de jeux indé, de grandes licences, de RPG, de baston, de gestion ou simplement d’aventures épiques et philosophiques, vous trouverez probablement votre bonheur dans ce lineup de la fin d’année. D’autant que rappelons-le : il n’est pas complet. Car nous n’avons pas ici parlé ni de Pokemon ni d’autres titres d’ores et déjà annoncés pour la fin d’année.Mais que retenir alors ? Qu’à travers ces annonces, Nintendo diversifie de plus en plus son offre et se dote, enfin, de nombreux titres qui faisaient défaut à l’hybride de Nintendo mais pas aux autres consoles. Alors oui, on poursuit ici un portage de titres qui ont parfois quelques années (No Man’s Sky est sorti en 2016 sur PS4, 2018 sur Xbox One, par exemple). Mais cela permet de les rendre accessible aux possesseurs de Switch et c’est tant mieux. Si l’on se dirige doucement vers une certaine universalité des catalogues des grosses licences, reste les questions de qualité, de framerate et d’adaptation qui seront probablement au centre de nombreux tests à venir.