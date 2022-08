Shovel Knight Dig creusera son trou sur Switch fin septembre

Shovel Knight Dig Releases on September 23rd! 30/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Shovel Knight est l'une de ces belles histoires de jeux indépendants, financés grâce à Kickstarter et qui a totalement décollé pour permettre à son studio de développement, Yacht Club Games, de se développer et d'étendre son univers bien au delà du jeu de départ.Après de multiples extensions, la série Shovel Knight a connu un premier jeu dérivé avec Shovel Knight Pocket Dungeon, puzzle game sorti en décembre 2021. Un second jeu arrivera au mois de septembre : Shovel Knight Dig.Annoncé il y a plusieurs années, Shovel Knight Dig aura nécessité quatre années de développement, en partenariat avec Nitrone. Le jeu reprend le personnage de Shovel Knight dans un jeu mélangeant plateforme et dungeon-crawling, pour le plus grand plaisir des amateurs de jeux roguelite.Voici le trailer d'annonce de la date de sortie du jeu :Rendez-vous donc le 23 septembre pour découvrir Shovel Knight Dig sur Nintendo Switch, Apple Arcade et Steam. On se quitte avec une série de screenshots du jeu :