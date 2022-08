Petit Dej PN du mardi 30 août : Rick Henderson, Genesis Noir, un kit Snes, Gamescom 2023 daté, mise à jour des titres Nintendo écoulés à plus d'un million de ventes et le sacre de Mario + Lapins crétins Kingdom Battle

Shoot'em up encore, shoot'em up toujours, voici Rick Henderson, un shoot'em up rétro, disponible sur Switch le 31 août 2022.

Rendant hommage aux classiques de l'arcade et enveloppé dans des graphismes 16 bits nostalgiques, Rick Henderson est un shoot'em up à défilement horizontal sans fin avec une rejouabilité illimitée. Passez en revue cinq factions ennemies et leurs boss, améliorez votre vaisseau et tentez de survivre à des événements spatiaux imprévisibles.

Rick Henderson propose plusieurs modes de difficulté afin de maximiser l'accessibilité, des didacticiels utiles pour vous aider à démarrer et un système de notation approfondi avec des multiplicateurs, des passages à niveau, des rangs et des bonus. Choisissez un vaisseau adapté à votre style de jeu, équipez 27 armes uniques, effectuez des améliorations et testez vos compétences contre des dizaines de types d'ennemis, le tout au son d'une bande-son synthwave à vous faire vibrer.

On reste dans du classique mais si l'action est bien équilibrée et variée, on signe !



Rick Henderson Trailer 29/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mise à jour des titres Nintendo ayant dépassé le million de ventes sur Switch

Nintendo vient de fournir quelques informations actualisées sur plusieurs de ses titres vendus à un million d'exemplaires sur Switch via le CESA 2022. Notez que cette liste est précise en date de décembre 2021, elle est donc un peu datée. Elle contient toutefois des chiffres actualisés pour des titres tels que Super Mario 3D All-Stars, The Legend of Zelda : Link's Awakening, Xenoblade Chronicles 2 et Bayonetta 2, dont les ventes n'ont pas été mises à jour depuis longtemps.



Vous trouverez ci-dessous la liste des millions de ventes mise à jour par le CESA 2022, tableau fourni par l'utilisateur de Twitter Pierre485 :







Voici donc le tableau des 55 titres Nintendo ayant dépassé le millions de ventes après ces mises à jour :

Cela vous donnera ainsi une bonne idée de la popularité de chaque titre ou licence, qui n'est pas toujours en rapport avec son tapage médiatique.

La Gamescom 2023 est déjà programmée ! A peine achevé, le grand salon Allemand indique déjà son retour en 2023, sauf catastrophe planétaire.



Rendez-vous donc du 23 au 27 août 2023, avec un Opening Night Live le 22 août 2023. C'est noté dans notre agenda !





Mario + Lapins crétins Kingdom Battle joué par plus de 10 millions de personnes, interview de ses créateurs. On s'en doutait pour cette très belle exclusivité Swich né de la collaboration entre Nintendo et Ubisoft, les chiffres de vente ont décollé. Mais on n'espérait pas une si belle performance. Ubisoft vient d'annoncer que le jeu original Mario + Lapins Crétins, Kingdom Battle, a été joué par plus de 10 millions de personnes. Cette nouvelle intervient pour célébrer le cinquième anniversaire du jeu, quelques mois seulement avant le lancement de sa suite, Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope.



Ubisoft a également publié une interview du directeur créatif du jeu, Davide Soliani, du producteur principal, Xavier Manzanares, et de la productrice associée, Cristina Nava, dans laquelle ils évoquent la transition qu'ils ont vécue en commençant à travailler sur Mario +Rabbids Sparks of Hope.



Tous trois confirment que le succès du premier Mario + Lapins Crétins Kingdom Battle a été encourageant, car il signifie que "tous [leurs] efforts en termes de gameplay, d'humour, de narration, etc. ont porté leurs fruits", ce qui a revigoré l'équipe et l'a motivée à se lancer dans le développement de la suite. Cela a contribué au désir de voir Sparks of Hope s'étendre considérablement sur l'univers établi, l'enrichir tout en affinant et redéfinissant de nombreux aspects du premier jeu, comme le combat, l'exploration et les archétypes de héros, dans le but de "surprendre les fans du premier jeu" et de répondre aux commentaires reçus pour Kingdom Battle.



Cette expansion est également à l'origine de l'arrivée d'Ubisoft Chengdu, Montpellier et Pune aux côtés d'Ubisoft Milan et Paris. "L'envergure du jeu a beaucoup changé et a évolué par rapport à Kingdom Battle. Il est plus grand, donc nous avions besoin d'une nouvelle collaboration pour le projet", partage Xavier Manzanares. Alors que les studios de Paris et de Milan continuent de codiriger la direction artistique, la vision créative, la vision technique et le design, Ubisoft Chengdu a été sollicité pour développer les planètes et les PNJ, Montpellier pour travailler sur les cinématiques et l'animation, et Pune pour aider à tester le jeu. En tant que tel, le jeu a été un véritable projet de collaboration, qui s'étend à la participation de Yoko Shimomura et Gareth Coker, qui ont rejoint Grant Kirkhope en tant que co-compositeurs du jeu. L'objectif était de faire en sorte que chacun apporte son style unique pour concrétiser la vision du jeu, ce qui a apparemment donné lieu à un "cocktail incroyable" et à un résultat brillant.





Mario + Lapins crétins Kingdom Battle est actuellement disponible sur Switch. Sa suite, Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, est prévue pour sortir sur la plateforme le 20 octobre 2022. Bravo à Ubisoft pour ce très beau résultat et on est très heureux pour Xavier Manzanares dont nous avions apprécié notre rencontre en prenant en main Kingdom Battle pour sa phase découverte, avant son lancement ! Si vous n'avez pas encore Kingdom Battle, foncez ! Mais la suite s'annonce encore plus démente !

Source : Nintendo Everything









L'édition Gold de Mario + Lapins Crétins est actuellement vendue au prix de 89,99 dollars américains et peut être précommandée sur la boutique en ligne de Nintendo Peu d'informations en revanche circulent concernant les prochains DLC de Mario + Rabbids Sparks of Hope, développé par Ubisoft. On le sait, le jeu sera également publié sous une version Gold, comprenant un season pass pour le DLC, ainsi que trois skins d'armes exclusifs, connus sous le nom de Collection Prestige Galactique. Ces skins pourront être utilisés dès le début du jeu. On ne sait pas grand-chose du contenu du DLC, mais Ubisoft et Nintendo confirment qu'il comprendra au moins un nouveau personnage jouable.L'édition Gold de Mario + Lapins Crétins est actuellement vendue au prix de 89,99 dollars américains et peut être précommandée sur la boutique en ligne de Nintendo ici . Du côté de chez nous, on a déjà aperçu des offres de précommandes du côté d' Amazon au très bon tarif de 79,99 €. Le Season Pass sera probablement accessible seul ultérieurement via l'eShop, nous n'en connaissons pas encore le tarif.





Le jeu original Mario + Lapins Crétins Kingdom Battle, sorti en 2017, avait été une excellente surprise, il était rare que Nintendo laisse d'autres studios développer un jeu basé sur sa propriété intellectuelle la plus précieuse, Mario. Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope élimine le système de grille précédent et vous permet de vous positionner et d'aligner vos attaques en vous déplaçant librement dans une zone circulaire. La suite ajoute également des capacités uniques par personnage, comme une capacité de sommeil pour la Lapine Rosalina (Harmonie chez nous), ou une contre-attaque pour le Lapin Mario.



Une version physique de Genesis Noir sera disponible au premier trimestre 2023.

Genesis Noir, une aventure point-and-click actuellement disponible sur PC via Steam, sur Nintendo Switch et sur les consoles Xbox, place les joueurs dans la peau de No Man, un colporteur de montres éternelles coincé dans un triangle amoureux avec deux autres êtres cosmiques : Miss Mass et Golden Boy. Lorsqu'un coup de feu consécutif déclenche le Big Bang, les joueurs devront détruire l'univers pour sauver leur amour.







Genesis Noir 29/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce jeu a bénéficié dans nos colonnes d' un test réalisé par notre camarade ZayBaker. Un univers visuel très particulier, qui enchante, malgré certaines lacunes.





Un kit de développement Snes expliqué par son créateur

On salue le travail de Mag. Mo5 pour mettre en avant l'actualité de la scène cherchant à préserver le patrimoine du jeu vidéo et surtout continuant à développer des jeux et portages sur des consoles très anciennes. Une vidéo nous a tapé dans l'oeil, c'est celle de Jean-Michel « AlekMaul » Girard (Sir Ababol) qui présente son kit de développement pvsneslib pour Super Nintendo à la Past Game Rebirth 2022. Voilà qui devrait donner des envies à de futurs apprentis programmeurs car ce passionné à un enthousiasme communicatif.









La vidéo a été mise en ligne par la chaine Retro-Polo , vous pourrez notamment retrouver avec le même créateur un projet de jeu intitulé Eyra Snes



KIT DE DEV SNES EXPLIQUÉ PAR SON CRÉATEUR ! 29/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après un premier passage en 2019 sur PC, le jeu d'action shoot'em up, Rick Henderson, a été annoncé sur Nintendo Switch par le développeur Fat Pug Studio et l'éditeur eastasiasoft. Il sortira sur l'eShop le 31 août 2022 au prix de 7,99 dollars américains et ne devrait pas tarder à voir paraître sa fiche sur le site européen.Caractéristiques- Tirez, esquivez et effleurez votre chemin à travers une action infinie à défilement latéral !- Choisissez parmi 3 vaisseaux avec un large éventail d'armements et d'améliorations.- Affrontez 40 types d'ennemis et plus de 15 variantes de boss !- Utilisez des armes à balles, à énergie ou à missiles pour obtenir des effets différents.- Affrontez des essaims d'ennemis créés à la main et disposés de façon aléatoire à chaque partie.- Sélectionnez les paramètres de difficulté standard ou difficile pour personnaliser votre expérience.- Accédez au mode monochrome pour les joueurs malvoyants.- Profitez d'une présentation nostalgique en pixel art 16 bits et d'une bande-son synthwave !Serenity Forge, Fellow Traveller et Feral Cat Den ont annoncé un partenariat pour une sortie physique de Genesis Noir sur Switch.Une version standard et une édition collector sont prévues. Avec la version standard, au prix de 39,99 $, vous obtiendrez une copie physique du jeu, une couverture intérieure illustrée, une carte lenticulaire 3D, des illustrations inspirées de Yoshitoshi- sur un poster recto-verso et une feuille d'autocollants en vinyle de haute qualité. L'édition collector à 119,99 $ comprend tous les éléments de la version standard, plus une boîte collector, un livre d'art détaillé de 134 pages contenant des commentaires des développeurs, un jeu de quatre cartes postales représentant des scènes emblématiques de Genesis Noir, un porte-clés distinctif lié à l'espace avec des personnages du jeu, une épingle en émail représentant une horloge dynamique et une montre-bracelet de haute qualité dont le visage est inspiré du jeu.Voici un bref aperçu de Genesis Noir :