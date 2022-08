[Eco de la semaine] Augmentation du prix des consoles, Embracer finalise un rachat et Sony en annonce un nouveau

La PS5 augmente ses tarifs, rien de prévu “pour le moment” chez Nintendo et Xbox

Embracer Group s’agrandit avec la finalisation du rachat de Crystal Dynamics et Eidos Montréal

Sony se lance aussi dans le mobile avec le rachat de Savage Game Studios

En bref cette semaine :

Prenant appui sur l’argument d’une inflation générale des marchés, Sony a annoncé augmenter le prix de la PS5 de 50€ en Europe. Déjà difficilement trouvable depuis son lancement, la PS5 augmente ses prix, atteignant 549,99 € (version BlueRay) et 449,99 € (Digital Edition).Une augmentation qui concerne l’ensemble de l’Europe, mais aussi le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Canada. Vous l’aurez compris, les Etats-Unis ne sont pas concernés par cette augmentation. Il faut croire que le pays de l’Oncle Sam n’est pas concerné par l’inflation et les pénuries mondiales.Plus pragmatiquement, on peut supposer que l’importance du marché ait forcé Sony à ne pas augmenter ses prix pour continuer à écouler ses machines si un effondrement des ventes était constaté ailleurs, le contexte de pénuries leur étant dans une telle situation favorable.Du côté de la concurrence, Phil Spencer du côté de Xbox a lui-même assuré qu’il n’y avait aucune augmentation prévue à l’heure actuelle. Une position qu’a rapidement partagé Nintendo. En plus d’avoir des consoles à vendre, les deux constructeurs disposent désormais d'un nouvel argument : le prix puisque tous deux disposent de gammes très accessibles (200€ pour une Switch Lite, 300€ pour une Series S et une Switch, face à 450 pour une PS5 Digital Edition et 550€ pour une PS5).Annoncé en mai dernier, le rachat de Crystal Dynamics, Eidos Montréal et les divers autres studios occidentaux de Square Enix par Embracer Group est désormais finalisé. Pour le montant dérisoire de seulement 300 millions de dollars, le groupe suédois récupère plusieurs studios aux multiples succès rapportant avec eux de très grandes licences à exploiter pour le groupe.Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain… Au total, c’est plus de 50 licences de renom que récupère Embracer avec ce rachat, bien que Square Enix en conserve les droits sur la licence Outriders et les jeux Marvel.Les éditeurs de jeux vidéo sont de plus en plus nombreux à se lancer dans le mobile. Que ce soit Nintendo entre 2015 et 2019 ou plus récemment Take-Two Interactive avec le rachat de Zynga pour 12 milliards de dollars et Microsoft avec le rachat d’Activision-Blizzard-King, qui comprend de fait les créateurs de Candy Crush dans cette opération historique dont le montant s’élève à près de 70 milliards de dollars.C’est désormais au tour de Sony de se lancer dans le mobile avec le rachat de Savage Game Studios, une structure indépendante fondée il y a peu par des anciens cadres de Rockstar Games, Wargaming et Rovio notamment. Basé à Berlin (Allemagne) et Helsinki (Finlande), le studio n’a encore jamais produit de jeux à ce jour, tout comme un certain Haven Studios, racheté l’an dernier par Sony…Alors que l’éditeur japonais est nommé par plusieurs rumeurs l’impliquant dans un rachat de Square Enix, il continue son expansion en rachetant, à la manière de Microsoft il y a quelques années, de nombreux studios nouvellement créés pour un montant dérisoire et un bel avenir en perspective.- Cette semaine dans l’Hexagone, c’est Mario Kart 8 Deluxe qui s’impose en tête des ventes en France. Il est suivi de Mario Strikers: Battle League Football, Nintendo Switch Sports, Animal Crossing: New Horizons et Horizon Forbidden West.- En Suisse, Gran Turismo 7 domine le circuit avec son dauphin Mario Kart 8 Deluxe, toujours bien placé. Nintendo Switch Sports conserve la 3e place, FIFA 22 4e alors que Uncharted: Legacy of Thieves Collection revient de nulle-part et s’empare de la dernière place de ce top 5.- Au pays du Soleil levant, Nintendo Switch Sports s’impose avec 18 668 ventes. Il est suivi par Mario Kart 8 Deluxe (16 052 ventes), Kirby et le monde oublié (10 877 ventes), Minecraft Switch Edition (10 697 ventes) et Monster Hunter Rise + Sunbreak Set (8 625 ventes). Côté hardware, la Switch OLED conserve encore et toujours la tête avec 31 275 ventes, alors que la Switch classique (15 988 ventes) reprend l’avantage sur la PS5 (14 609 ventes), 3e.- Cette semaine, Electronic Arts a été visé par une rumeurs évoquant un rachat de l’entreprise par Amazon, plusieurs mois après que VGC ait évoqué cette possibilité en mai dernier. Cependant l’entreprise américaine s’est rapidement exprimée au micro de la CNBC pour démentir les rumeurs.- Electronic Arts prépare certes son avenir post-FIFA, avec EA Sports FC, mais n’en oublie pas pour autant la sortie du prochain opus en récupérant de nouveau le soutien de certaines fédérations. Après plus de 10 d'absence, la Croatie fait ainsi son grand retour dans FIFA 23. La HSN (Fédération de Football Croate) est parvenue à un accord avec l’éditeur américain, qui récupère ainsi les droits des vice-champions du monde 2018 dans son titre. Vous l’aurez compris, il sera enfin possible de revivre la finale France - Croatie dans FIFA 23.- Cette semaine, Monster Hunter Rise vient de passer le cap des 11 millions de copies écoulées depuis son lancement. Du côté de son extension, Sunbreak, elle vient pour sa part d’atteindre les 4 millions de ventes.