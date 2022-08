JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle dévoile peu à peu ses combattants

「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」システムPV 29/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」第5部 最新トレーラー 29/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce nouvel opus est basé sur le système de combat All-Star Battle sorti en 2012. JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R renouvelle l'expérience avec des ajustements apportés au rythme des combats et l'ajout de frappes bloquantes et de ruées aériennes. Avec ses nouveaux enregistrements audio des doubleurs de la Partie 6, l'atmosphère de l'anime est parfaitement retranscrite.

How many times do I have to teach you before you learn...that Pannacotta Fugo isn't someone you want to make angry!



Part of Team Bucciarati and equipped with an extremely deadly Stand, playing as him in #JJASBR is quite... infectious.



Ubashaaaa!!! pic.twitter.com/HtgBOrw4UV — JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R (@jojo_games) August 28, 2022

A proud member of the Zeppeli family and a known heartthrob, Caesar Zeppeli will fight to the bitter end for what he believes in.

Ce jeu de combat est donc de retour pour une sortie le 2 septembre 2022. Reprenant le style graphique du manga d'Hirohiko Araki, vous allez pouvoir prendre en main 50 personnages jouables provenant de tous les arcs, vous pouvez revivre les combats populaires de chaque histoire et voir des personnages issus de différents univers interagir pour la première fois !Différents modes sont intégrés au jeu : les modes All-Star Battle, Arcade, En ligne, Versus, Entraînement et Galerie. Le mode principal, All-Star Battle, comprend non seulement des affrontements entre personnages du jeu original, mais aussi de tout nouveaux combats uniques à All-Star Battle R. Vous aurez donc la possibilité de participer à plus de 100 combats aux conditions et paramètres variés. Ce mode propose également des apparences spéciales pour les personnages et des illustrations uniques pouvant être admirées dans le mode Galerie.Le jeu plaira aussi bien aux fans du premier All-Star Battle ainsi qu'aux fans de jeux de baston en général. Découvrons sans plus attendre les deux nouvelles vidéos :