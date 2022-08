Une collaboration Splatoon 3 annoncée pour les magasins Baskin Robbins au Japon

サーティワン×スプラトゥーン3 コラボキャンペーン 9月29日(木)まで 29/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a annoncé une nouvelle collaboration autour de Splatoon 3, des menus en édition limitée qui seront disponibles dans les magasins Baskin Robbins au Japon, à partir du 1er septembre 2022. La chaîne est coutumière des collaborations avec Nintendo car on avait aperçu il y a quelques temps des glaces Pokémon. Il faut savoir que Baskin Robbins est une chaîne de restauration d'origine américaine créée en 1945 et spécialisée dans la vente de crème glacée. C'est la plus grande chaîne de franchise de crème glacée dans le monde ! malheureusement, aucune information sur une action similaire dans les quelques boutiques présentes en France.Cette fois, le menu comprendra de nouvelles saveurs de crème glacée, une nouvelle crème glacée flottante, et même un gâteau spécial. La fin de l'opération est calée au 29 septembre 2022, ne trainez donc pas si vous êtes dans les parages. Voici les images :