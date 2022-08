Nintendo détaille ses plans pour la PAX West 2022

Splatoon 3 Presents Splatlands Invitational 2022 At Pax West On Sept 5, 2022 @Nintendo 29/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo avait confirmé sa présence lors de la PAX West 2022 à Seattle aux Etats-Unis et a désormais partagé un peu plus de détails concrets sur ce qu'elle a prévu durant ces journées.On s'en doutait, Splatoon 3 sera l'un des principaux points forts au centre des actions de Nintendo. Les rochers de la nouvelle scène Scorch Gorge serviront de toile de fond à son stand, qui sera transformé en scènes inspirées des Splatlands brûlées par le soleil. Ceux qui s'y arrêteront pourront jouer à une démo multijoueur de Turf War. Plusieurs équipes de quatre pourront s'affronter sur des parties de trois minutes. Notez qu'un Warp Pipe Pass gratuit est nécessaire pour jouer à Splatoon 3 sur le stand Nintendo, et c'est trop tard pour s'inscrire car il fallait réserver jusqu'au 28 août à 23h59 PT. Mais les visiteurs pourront tout de même se faire prendre en photo sur le stand.La PAX West de cette année sera également un régal pour les joueurs compétitifs. Les meilleurs finalistes du tournoi Splatoon 2 Inkopolis Showdown 2022 de cet été ont été invités à Seattle pour participer au tout premier tournoi Splatoon 3 sur invitation en Amérique du Nord le 5 septembre dans la PAX Arena. L’invitation Mario Kart 8 DeluxeChampionship Cup 2022 se tiendra également à PAX West le 5 septembre. Les deux tournois seront diffusés en direct via les chaînes YouTube et Twitch de Nintendo.De plus, le tournoi ouvert Almost Pro de la PAX West, qui se déroulera du 2 au 4 septembre, présentera la prochaine étape de la Panda Cup avec Super Smash Bros Ultimate. Le vainqueur de ce tournoi ouvert sera invité à participer à la Finale de la Panda Cup en décembre !Pas mal de compétitions donc mais on espère d'abord découvrir quelques sympathiques jeux dans les couloirs des indépendants avec des rencontres de la part du staff de Nintendo pour encourager, si ce n'était pas déjà programmé, à réaliser des portages de ces petites perles à destination de la Switch. Rappelons que ce sera aussi l'occasion de voir le nouveau portage d'Ark sur Switch durant ce salon.