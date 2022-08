Dans l'encre des yeux de la Switch Oled Splatoon 3

Elle est belle cette Switch OLED Splatoon 3 même si on pense que Nintendo aurait pu pousser encore plus loin la décoration de la console, en particulier au niveau du dock.



We Saw Splatoon 3's SPECIAL EDITION OLED Model, Joy-Con, Pro-Controller & Dock! - Close-Up Look 29/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mais pour certains, la plus grande déception sera l'absence du jeu Splatoon 3 dans le package, même sous la forme d'un code de téléchargement actif lors du lancement du jeu le 9 septembre. Au moins, avec la Switch Animal Crossing New Horizons, on avait le code du jeu à l'intérieur. Cela peut se comprendre en cette période de hausse de prix pour ne pas relever de trop le prix de ce pack, mais il faut donc bien le savoir. Pour briller sur Splatoon 3 avec cette Switch OLED, il faudra donc acquérir en plus le jeu.





Hormis ce désagrément, la console est vraiment très belle et remporte sans problème la palme de la plus belle déclinaison OLED du moment, les Joy-con sont canons ! Si la console a été lancée le 26 août, pas de panique, tout le monde ne l'a pas toujours reçue partout. Ainsi la manette pro n'est pas encore disponible dans tous les Leclerc (attendre le 9 septembre)









Best Nintendo Switch OLED Special Edition? - Unboxing Splatoon 3 Console + Wii U 29/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube Voici un petit unboxing dévoilé sur le Net.

Lancée à 12000 exemplaires en France, elle peut se négocier à 329,90 € dans les centres Leclerc et à quelques centimes près sur CDiscount, Cultura et Carrefour (800 pièces au niveau national pour les carrefour, cela va être un peu chaud si vous ne l'avez pas précommandé auparavant) etc.





Concernant la manette pro, elle se négocie actuellement à 69,99 € sur Cdiscount.