Digital Foundry enquête sur les jeux possédant les plus faibles résolutions sur Switch

Voici un questionnement qui va remuer le couteau dans la plaie, alors que de nombreuses personnes espéraient voir enfin apparaître une Switch plus puissante, espoir douché par la hausse généralisée de nombreux frais et la rupture de composants, Nintendo ayant indiqué avoir déjà beaucoup de mal pour faire fabriquer sa console actuelle et la distribuer correctement dans l'ensemble des pays jusqu'en mars 2023, sans hausse de prix (une affirmation que Nintendo a dû renouveler une seconde fois, notre camarade Taranzangalor vous en reparlera dans son billet éco du jour).





Lorsque la Nintendo Switch a fait ses débuts en mars 2017, le constat était là : elle était déjà à la traîne de la concurrence en termes de performances. Cela se comprenait par des choix économiques pour rester accessible au niveau tarifaire et en tenant compte à des contraintes particulières de sa portabilité et des possibilités de refroidissement, bien plus limitées que sur des consoles de salon. Même si on a gagné un peu par rapport à la Wii U, on restait en dessous de la Xbox One et de la PS4, l'écart s'est donc logiquement aggravé avec la PS4 Pro puis avec l'arrivée de la PS5 et des Xbox Series (on préfère ne pas évoquer la PS5 Pro évoquée à plusieurs reprises).





Si la qualité de son kit de développement et sa compatibilité avec l'ensemble des outils de programmation du moment (au contraire de la Wii U), a permis de faciliter les portages, l'optimisation et de limiter la casse, on notera tout de même que certains titres AAA ont eu bien du mal à arriver sur la console. Parfois, les portages ont été miraculeux comme pour The Witcher 3 ou Doom Eternal, pour d'autres, cela a clairement coincé, comme ARK : Survival Evolved dont on attend un nouveau portage censé remettre l'ensemble sur de bons rails d'ici la fin de l'année.





"Nous approchons de la fin du cycle de vie de la Nintendo Switch et un successeur est très attendu pour 2023 - mais le catalogue de jeux sur la console existante est impressionnant. Cependant, faire fonctionner des jeux de premier ordre sur une puce mobile plus ancienne est un défi - et la résolution est souvent la partie la plus souvent sacrifiée. Quels sont donc les jeux les plus faibles en résolution sur la Switch ? Et la retro-compatiblité de la Switch 2/Super Switch pourrait-elle améliorer le catalogue de jeux existant en termes de qualité d'image et de nombre de pixels ?"

Digital Foundry s'avance un peu en disant que la Switch est en fin de cycle car Nintendo a bien précisé qu'il souhaitait dépasser largement un cycle de 7 ans pour la console. Donc au mieux pour 2024, et surtout dans le contexte économique actuel.







Mais avec tout ce qu'on a pu évoquer nous-même dans les colonnes de Puissance Nintendo, on le sait que Nintendo travaille sur une déclinaison plus puissante de la console gardant une compatibilité aménagée et les instructions données à de nombreux développeurs pour anticiper la gestion de leurs jeux dans une résolution plus élevée ne mentent pas.







Il est juste impossible pour le moment de prévoir une date de sortie de la console car Nintendo fait actuellement le dos rond pour maintenir les coûts auprès de son public et pour ne pas avoir plus de perte, mais est-ce que cela suffira pour sortir ce qui est prévu ou Nintendo devra-t-elle encore une fois sauter une nouvelle génération de processeur, au grand dam de Nvidia qui est impatient d'apporter sa technologie DLSS au sein d'une nouvelle déclinaison console face aux assauts d'AMD ( et le récent XeSS d'Intel), dont même Nintendo commence à utiliser la technologie au sein de Splatoon 3 et fort logiquement dans la suite de Breath of the Wild 2 lorsqu'on regarde certaines animations des derniers trailers.

Nintendo Switch's Lowest Resolution Games - 480p, 360p and Lower - Could Switch 2 Back Compat Help? 29/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Avec toutes les rumeurs concernant la succession de la Switch, Digital Foundry a décidé d'enquêter sur les jeux de la génération actuelle tournant avec une résolution très basse et à se demander si une console plus puissante compatible pourrait éventuellement améliorer la situation.En définissant certaines lignes directrices, Digital Foundry a étudié les jeux en se basant sur "la résolution typique la plus basse en mode portable" et a limité la liste aux logiciels Switch natifs qui rendent des graphiques 3D complets. Outre des jeux comme Witcher et DOOM, Mortal Kombat 11 et Crash Team Racing Nitro-Fueled sont également mentionnés.