Petit Dej PN du lundi 29 aout : WRC Generations, Overdriven Evolution, des mises à jour pour Pokémon Home, Diablo 3, Pikmin Bloom, Islets et Curse to golf, des opérations marketings autour de Splatoon 3 et une interview sur comment Nintendo choisit ses couleurs pour ses consoles

WRC Generations prévu sur Switch

Bonne nouvelle pour les amateurs de Rallyes, WRC Generations sera bien porté sur Nintendo Switch, ce qui n'était pas techniquement gagné au départ. L'éditeur Nacon a annoncé la bonne nouvelle avec une sortie un peu plus tardive que les autres plateformes qui eux, recevront le jeu le 13 octobre.

"WRC Generations célèbre l'arrivée d'une nouvelle génération de voitures hybrides et les nouvelles sensations de course qu'elles apportent, ainsi qu'un tout nouveau mode Ligues qui oppose les joueurs à d'autres de même niveau." Le jeu est considéré comme "le titre le plus avancé de la série et offre le plus grand choix de voitures, de rallyes et de spéciales jamais inclus dans un jeu vidéo".

En effet, WRC Generations proposera 750 km de spéciales uniques dans 22 pays, 49 équipes de la saison 2022 (Rally1 / Rally2 / Junior WRC), 37 voitures de légende et des bonus supplémentaires, ainsi que 165 spéciales chronométrées. Et pour entrer dans les détails concernant les nouveautés, le titre reçoit de nouveaux véhicules hybrides, "une physique des véhicules encore plus réaliste", un mode LIGUES qui permet aux joueurs de défier les autres, un nouvel environnement de Rallye Suède, la création et la gestion d'équipes en jeu, et plus encore.

Le jeu devrait être disponible en version physique et sur eShop. Voici la bande-annonce du titre :







WRC Generations - Announcement Trailer 29/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo promet de travailler à améliorer l'équilibrage des compétitions à trois suite aux retours du Splatfest.

Si combattre à trois était joyeux, le calcul des points et quelques problèmes d'équilibrage ont laissé sceptiques de nombreux joueurs, trouvant injuste leur manière de perdre. Nintendo écoute actuellement toutes les doléances qui se sont exprimées lors de ce dernier Splatfest et a indiqué que l'équipe de développement allait continuer à travailler l'équilibrage pour améliorer le jeu, déjà très bon en l'état. Splatoon a toujours été une licence très suivie sur la durée et recevant de nombreuses modifications pour améliorer l'existant, le test du Splatfest a donc permis de dégager certaines options. Pas sûr que pour la sortie du jeu le 9 septembre tous les correctifs soient en place mais on peut avoir confiance dans Nintendo quand ils disent qu'ils sont sur le coup pour travailler l'équilibrage.

La compétition a été féroce mais l'équipe Pierre est restée solide comme le roc et a remporté le #Splatoon3 Splatfest World Premiere européen ! Merci à toutes celles et ceux qui ont pris part aux festivités ! pic.twitter.com/hZcGvhyTX7 — Nintendo France (@NintendoFrance) August 29, 2022

Le #Splatoon3 Splatfest World Premiere est maintenant terminé et le résultat final sera annoncé en jeu demain à 16:00 ! Pour rester dans l'ambiance d'ici-là, voici « Anarchy Rainbow » interprété par les Tridenfer. pic.twitter.com/kwHzq4SvN4 — Nintendo France (@NintendoFrance) August 27, 2022

En attendant Splatoon 3 a reçu une nouvelle longue vidéo de 7 minutes que nous regardons dès maintenant. La bande-annonce nous présente les principaux éléments du jeu, comme les armes et les stages. D'autres aspects sont couverts, notamment les différents modes comme le mode solo et le mode Salmon Run. Pour le moment, elle est disponible uniquement en japonais mais des déclinaisons occidentales devraient arriver dans les prochaines heures.



スプラトゥーン3 紹介映像 29/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

7-Eleven au Japon propose des plats sur le thème de Splatoon 3, dont un curry Turf War. Ah les produits dérivés culinaires autour des franchises Nintendo ! Avec Splatoon 3, on se doutait que cela allait arriver très vite et c'est l'enseigne 7-Eleven qui tire la première au Japon avec toute une gamme d'aliments sur le thème de Splatoon 3. Cela tombe bien de parler de nourriture, nous sommes bien dans un petit déjeuner !





Que diriez-vous d'une gelée de pommes et de raisins ? Il y a aussi du pain au melon violet, des beignets, et même un burger au calmar. Pour les végétariens, vous pouvez également obtenir du tofu aux amandes enrobé de gelée de fraise.





Rentrons dans les détails culinaires de chaque produit, même si on avoue que cela reste fast-food et un peu trop chimique : à partir de ce 29 août, l'opération "Campagne Splatoon 3 " se met en place chez 7-Eleven avec six menus et des produits en édition limitée qui seront disponibles à compter du jeudi 1er septembre 2022.







En voici le d étail





Gelée de bataille de pommes et de muscat Navarry : les couleurs principales de Splatoon 3, le jaune et le bleu, sont frappantes, mais la gelée contient trois types de gelée : la gelée jaune au goût de pomme, la gelée bleue au goût de muscat et la gelée transparente écrasée au goût de pomme. La douceur de la pomme et la saveur fraîche du muscat s'entremêlent avec la gelée pilée fondante, créant un plat aux textures et aux goûts variés, comme si un Turf War se déroulait dans votre bouche.



Melon Pan Custom Blueberry : Melon Pan est souvent vu dans les magasins Seven-Eleven, mais dans cette collaboration, la pâte a été personnalisée pour être bleue et la saveur myrtille, tout comme Splatoon. La glaçure jaune sur le dessus est également impressionnante. La pâte humide est remplie d'une garniture aux myrtilles, qui a un goût riche et juteux.

Sucre décoratif pour beignets à anneau fluffy : ces beignets à anneaux sont aussi couramment vus chez 7-Eleven, mais grâce à la collaboration, ils ont été décorés en jaune et bleu. La pâte jaune moelleuse est rehaussée d'un glaçage bleu, et le beignet n'est pas trop sucré, ce qui en fait un bon choix quand on a faim.





Un burger copieux avec une escalope remplie de calamars hachés et prise en sandwich entre des petits pains épais. Le calmar est coupé en gros morceaux, ce qui lui confère une texture délicieuse et en fait un plat que vous aurez envie de manger avec gourmandise à la fin d'une bataille. Même si vous n'êtes pas très doué pour le combat, cela peut vous mettre de bonne humeur.

Gelée d'abricots fraîche enrobée de gelée de fraises : c'est un produit frais avec beaucoup de gelée de fraise aigre-douce sur la texture lisse de la pâte de haricot à l'abricot. La gelée de fraises est une combinaison de gelée en dés avec de la pulpe de fraise et de gelée écrasée à la texture pulpeuse.



Curry de combat bœuf européen contre poulet au beurre Navarriba : ce produit symbolise la fameuse compétition à trois équipes, avec la dominante au centre et les deux autres de part à et d'autre. Ici nous avons donc deux types de curry : un curry de bœuf épicé et un curry de poulet au goût moelleux et beurré. Nous vous recommandons de savourer d'abord le goût de chaque curry, puis de mélanger les deux types de roux au curry après avoir mangé environ la moitié du curry. Les deux curries sont excellents, mais décidez qui gagne la bataille en les mangeant réellement, et non en les jugeant.









Deux saveurs seront lancées simultanément : une saveur crémeuse de fruits de mer et une saveur aillée d'éperlan de calmar. Les deux saveurs de ramen contiennent un Kamaboko bleu spécialement fabriqué (ndlr : c'est une variété de produit alimentaire à base de poisson blanc du type du surimi (qui lui sert de produit de base), le kamaboko est généralement vendu sous forme de demi-cylindre), qui est un clin d'œil aux couleurs de Splatoon 3. Il existe également un autocollant original d'un personnage, d'un calamar ou d'une pieuvre (16 types au total), alors pourquoi ne pas comparer les deux saveurs tout en collectionnant les autocollants ?

Deux saveurs seront lancées simultanément : une saveur crémeuse de fruits de mer et une saveur aillée d'éperlan de calmar. Les deux saveurs de ramen contiennent un Kamaboko bleu spécialement fabriqué (ndlr : c'est une variété de produit alimentaire à base de poisson blanc du type du surimi (qui lui sert de produit de base), le kamaboko est généralement vendu sous forme de demi-cylindre), qui est un clin d'œil aux couleurs de Splatoon 3. Il existe également un autocollant original d'un personnage, d'un calamar ou d'une pieuvre (16 types au total), alors pourquoi ne pas comparer les deux saveurs tout en collectionnant les autocollants ?







Il s'agit d'un assortiment d'un bon rapport qualité-prix qui vous permet de profiter de deux formes et saveurs différentes. Pourquoi ne pas essayer une recharge rapide entre les batailles ? Concernant les gommes à mâcher, elles seront lancées à compter du lundi 5 septembre 2022 pour 140 yens (taxe comprise) et vendue par Nobel Confectionery Co. Chaque sachet contient des gommes en forme de calmar jaune au goût de citron soda et des gommes en forme de poulpe bleu au goût de raisin soda.











Si vous achetez trois plats du menu de collaboration, vous pouvez participer au tirage au sort d'un "set de couvertures de calmar et de pieuvre". Il s'agit d'une spécification de couleur différente du prix de catégorie A "Ensemble de coussins de couverture" de la loterie Ichiban Kuji Splatoon 3, dont la mise en vente est prévue le 3 septembre 2022 (samedi), et qui est un article limité uniquement disponible lors de ce tirage au sort. Dans la loterie Ichiban Kuji, vous choisissez entre un calamar ou une pieuvre lorsque vous gagnez le prix A, mais il s'agit ici d'un lot, donc vous pouvez obtenir à la fois un calamar et une pieuvre si vous gagnez.





Par ailleurs, si vous achetez Splatoon 3 chez Seven Net Shopping, vous recevrez ce produit comme bonus d'achat.



Par ailleurs, si vous achetez Splatoon 3 chez Seven Net Shopping, vous recevrez ce produit comme bonus d'achat.

Tous ces produits font partie de la campagne organisée au cours de laquelle vous pourrez obtenir des produits originaux en quantité limitée lors de l'achat de boissons, de snacks et de glaces ciblés. Les deux campagnes débuteront le jeudi 1er septembre 2022, les quantités seront limitées donc c'est la règle du premier arrivé premier servi qui s'appliquera.





Achetez une boisson qualifiante et recevez l'un des huit marqueurs de bouteille pouvant être fixés au sommet du bouchon de la bouteille en plastique. Le dessin représente un Inkling ou un Octaling tenant diverses armes sur une base jaune ou bleue. Choisissez votre motif préféré et utilisez-le comme marqueur de bouteille, ou collectionnez-en plusieurs et exposez-les sur votre bureau pour diverses occasions.

Achetez deux des snacks cibles ensemble et vous recevrez un des porte-clés (quatre types au total). Le calamar et la pieuvre sont tous deux réversibles, avec des couleurs différentes sur l'envers. Le porte-clés a une forme mignonne, légèrement pelucheuse, et est livré avec une chaîne à boules, alors pourquoi ne pas l'attacher à votre pochette ou sac préféré ?





Achetez deux des glaces faisant partie de l'opération ensemble et obtenez l'un de ses quatre objets dont on n'a pas trop compris ce que cela pouvait être, la traduction évoquant des limes (?) transparentes.Il se peut qu'il y ait une face discrète pour se limer les ongles, mais on retiendra surtout les 4 dessins, pouvant s'associer par paire pour former une illustration plus grande.

Achetez deux des glaces faisant partie de l'opération ensemble et obtenez l'un de ses quatre objets dont on n'a pas trop compris ce que cela pouvait être, la traduction évoquant des limes (?) transparentes.Il se peut qu'il y ait une face discrète pour se limer les ongles, mais on retiendra surtout les 4 dessins, pouvant s'associer par paire pour former une illustration plus grande.















Du jeudi 1er septembre au lundi 12 septembre, toute personne ayant effectué un "check-in GPS" sur l'application pour smartphone My Nintendo dans les magasins 7-Eleven du pays recevra l'un des fonds d'écran spécialement conçus pour la campagne. Vous pouvez les télécharger immédiatement à partir du lien "Recevoir des prix" qui apparaît sur l'écran lors de votre enregistrement. N'oubliez pas de vous enregistrer lorsque vous vous arrêterez au 7-Eleven le plus proche.





Le shoot 'Em Up 'Overdriven Evolution' arrive sur Nintendo Switch le 9 septembre. Après avoir beaucoup parlé de Splatoon 3 et de ses produits dérivés, retour sur de nouveaux jeux avec cette fois un shoot'em up de VGNYsoft et TOMAGameStudio : Overdriven Evolution.

Source : Vooks.net Après avoir beaucoup parlé de Splatoon 3 et de ses produits dérivés, retour sur de nouveaux jeux avec cette fois un shoot'em up de VGNYsoft et TOMAGameStudio : Overdriven Evolution.





Embarquez dans un voyage épique pour détruire d'énormes boss. Préparez-vous à vivre une expérience riche en action en évitant des milliers de balles et en résolvant des énigmes rapides avec votre puissant vaisseau spatial. Préparez-vous à relever des défis mortels qui nécessitent à la fois un bon équipement et une maîtrise des commandes.

Dans chaque course passionnante, vous affronterez plus d'ennemis, plus de motifs de balles et des boss améliorés, garantissant d'innombrables heures de jeu palpitant. Profitez de scènes, de graphismes et d'environnements 3D nouveaux et améliorés. L'ensemble du jeu peut être joué en solo ou en coopération locale avec un maximum de 4 joueurs. Participez à l'aventure pour vaincre l'empereur Kruuthian.

Au programme de cette déclaration d'amour à l'action Arcade, 7 modes de jeu pour tester vos compétences de pilote :



HISTOIRE : 4 Difficultés : FACILE - NORMAL - DIFFICILE - CAUCHEMAR

ARCADE : Pouvez-vous battre le jeu avec seulement quelques reprises ?

MANIC : Testez vos véritables compétences en arcade sans barre de santé.

LA LIGNE : Utilisez toutes vos connaissances et votre maîtrise pour éloigner les ennemis de la ligne rouge.

10 DÉFIS : Rejouez chaque étape avec un objectif spécifique.

COLOR-REFLEX : 56 nouvelles cartes de puzzle améliorées, mélangeant match3 et shmup !

BOSS-RUSH : Utilisez tout ce que vous avez comme pilote expert pour battre tous les boss en même temps.

Choisissez parmi trois vaisseaux spatiaux différents pour relever ces défis, dont l'un doit être débloqué au cours du jeu. Overdriven Evolution est rempli d'artefacts à collectionner, d'objets cachés et d'une longue liste de succès pour les fans de SHMUP et les complétistes. Assurez-vous de collecter les 50 artefacts extraterrestres, de trouver les 10 vaches spatiales cachées et de compléter tout ce qui peut l'être. Battez votre meilleur score dans les classements en ligne pour tous les modes et difficultés, et écoutez la bande-son instrumentale originale disponible dans le menu du jeu.



Overdriven Evolution 29/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pikmin Bloom s'est mis à jour en version 52.0

Ce jeu mobile s'est mis à jour et voici ce que cela nous apporte :



- nouveaux tickets de recharge pour les défis. Utilisez-les pour rejouer un défi hebdomadaire

- en vue marche, faites glisser verticalement une grande fleur en pleine floraison pour recueillir un peu de nectar sur place.

- vous pouvez maintenant zoomer pour voir vos Pikmin de plus près dans l'écran des détails.

- l'écran des paramètres a été amélioré pour faciliter la navigation.

- ajout d'une option permettant de trier votre liste d'amis en fonction de la dernière carte postale envoyée.

- ajout d'une fonctionnalité de copier, coller et couper dans l'écran de saisie de texte du journal de vie.

- autres améliorations et corrections de bugs.

Si vous aimez ce petit jeu, vous avez donc l'obligation de le mettre à jour et de l'essayer à nouveau.





D'autres mises à jour :

Puisqu'on parle de mises à jour, notez que si vous possédez le jeu Islets (sorti sur Switch le 24 août dernier), une mise à jour vient d'arriver, réglant le problème d'invisibilité de certains éléments, particulièrement pénible lors de l'affrontement contre le 3e boss. Le fait de quitter et de rouvrir le jeu devrait résoudre le problème.



Islets Nintendo Switch Gameplay 29/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





- Correction d'un problème de crash avec le combat du boss Forgotten.

- Correction du problème de crash du 18ème trou.

- Mises à jour de l'équilibre.

- Modification de l'opacité de l'interface utilisateur de la malédiction.

- Modifications du pack mystère.

Cursed to Golf Nintendo Switch Gameplay 29/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

ce 29 août 2022.

Taille du fichier (Mobile) : 29.09MB

Téléchargement supplémentaire (Mobile) : 9MB

Cursed to Golf passe en version 1.0.3 depuis le 26 août 2022 (Amérique du Nord, Europe, Japon). Cette mise à jour apporte les éléments suivants au jeu :- Correction d'un problème de crash avec le combat du boss Forgotten.- Correction du problème de crash du 18ème trou.- Mises à jour de l'équilibre.- Modification de l'opacité de l'interface utilisateur de la malédiction.- Modifications du pack mystère.Pokémon Home (Switch, Android, iOS) : Mises à jour logicielles (la plus récente : Ver. 2.0.2)ce 29 août 2022.Taille du fichier (Mobile) : 29.09MBTéléchargement supplémentaire (Mobile) : 9MB





Perfectly Nintendo nous précise les informations suivantes apportées par cette mise à jour :





- correction d'un problème où l'endroit où un Pokemon a été rencontré pour la première fois n'était pas affiché dans certaines circonstances.

- correction d'un problème où les critères de recherche n'étaient parfois pas pris en compte lors de la recherche de Pokemon spécifiques sur le SGC.

- d'autres problèmes ont également été résolus afin de garantir une expérience conviviale.

- ajout de la possibilité pour les utilisateurs de supprimer leur compte- correction d'un problème où l'endroit où un Pokemon a été rencontré pour la première fois n'était pas affiché dans certaines circonstances.- correction d'un problème où les critères de recherche n'étaient parfois pas pris en compte lors de la recherche de Pokemon spécifiques sur le SGC.- d'autres problèmes ont également été résolus afin de garantir une expérience conviviale.Grosse mise à jour pour Diablo III : Eternal Collection (Switch) en version 2.7.4.84040, disponible depuis le 23 aout 2022.





Lancement de la saison 27 avec l'arrivée des Creusets angéliques. Une fois découverts par Nephalem, ces artefacts célestes peuvent être utilisés pour sanctifier tout objet légendaire pouvant être équipé. Sanctifier un objet le reforge pour qu'il ait des stats parfaites de niveau Ancien sur tous les affixes tout en préservant la puissance légendaire de l'objet. De plus, ce processus ajoute un des trois nouveaux pouvoirs uniques à chaque classe.



Détails du thème de la saison :



Les creusets angéliques et les objets sanctifiés ne peuvent être acquis qu'en jeu saisonnier et ne seront pas transférés à votre personnage non saisonnier à la fin de la saison.

Les creusets angéliques peuvent tomber n'importe où dans le Sanctuaire au niveau 70.

Les joueurs peuvent obtenir autant d'objets sanctifiés qu'ils le souhaitent, mais un seul objet sanctifié peut être équipé à la fois.

Les objets sanctifiés peuvent être sanctifiés à nouveau en utilisant un autre creuset angélique.

Aucune statistique n'est conservée lors de la sanctification d'un objet.

Seuls les objets équipables de niveau 70 peuvent être sanctifiés - les objets artisanaux ne peuvent pas être sanctifiés.

Les adeptes ne peuvent pas équiper les objets sanctifiés.

Le taux de chute des creusets angéliques a été doublé.



Note du développeur : nous avons entendu vos commentaires concernant le taux de chute des creusets angéliques. . et nous l'avons doublé.







Pour le reste, pas mal de modifications d'équilibrage entre les différentes classes de personnages et les armes, si vous voulez lire tout cela en détail, c'est par ici . Nous allons peut-être relancé le jeu, cela fait un moment qu'on l'avait laissé de côté. Le Youtubeur Soulnsane vous partage son expérience sur le jeu dans cette vidéo :

TIER LIST SAISON 27 - Best builds all classes | Diablo 3 29/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A noter, et cela fera moins plaisir à l'éditeur et à Nintendo, que l'émulateur Switch RYUJINX en version 1.1.89 semble être capable de faire tourner correctement ce Diablo III en le rendant jouable. On voit que la scène de l'émulation devient de plus en plus performante.





La question du jour : comment Nintendo a choisi la couleur Corail pour sa gamme Switch Lite ?