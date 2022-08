Vidéo : Masahiro Sakurai parle du taux de rafraîchissement d'images dans les jeux

Masahiro Sakurai a lancé sa propre chaîne YouTube en début de semaine, et il a déjà abordé un certain nombre de sujets intéressants sur le développement des jeux. Dans sa dernière vidéo, il parle du fonctionnement des fréquences d'images dans les jeux vidéo et fait part de ses propres réflexion sur le sujet, malheureusement tout ce ceci est en japonais (n'oubliez pas d'activer les sous-titres pour pouvoir lire le texte toujours en japonais, on aimerait bien un partenariat pour que l'ensemble de ses vidéos soient traduites au moins en anglais).

"60 fps est un taux de trame idéal lorsque cela est possible, mais 30 fps est une norme courante... Et 30 fps est toujours plus qu'adéquat pour jouer à des jeux."

フレームはコマ数 28/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Selon le type de jeux, une fréquence de rafraichissement élevée apporte une fluidité et une précision sans faille. Toux ceux qui ont pu toucher sur un gros PC à certains titres en 120 fps voir 144 fps et au-delà, à condition d'avoir un moniteur prenant en charge de telle rapidité, vous le diront : difficile de redescendre en dessous une fois que l'on y a gouté. Les FPS, les jeux de course sont des candidats ayant besoin d'un rafraichissement élevé. Mais pour les autres jeux, un 60 fps voir un 30 fps constant sont largement suffisant pour apprécier le gameplay.





Évidemment, le cas de The Legend of Zelda : Breath of the Wild est dans notre tête, avec un 30 fps pas toujours stable pendant certains combats, que ce soit en mode portable ou docké, malgré les divers patchs apportés au jeu pour améliorer les qualités techniques. Et on pense à Mario Kart 8 Deluxe, bien à 60 fps en solo ou deux joueurs, mais qui bascule à 30 fps pour trois et quatre joueurs, et dont on aurait bien aimé conserver un 60 fps dans cette configurations multijoueurs.





Que pensez-vous du taux de rafraichissement dans vos jeux préférés ? Aimeriez-vous voir un jour Nintendo sortir une console capable d'égaler les consoles Xbox et PlayStation en termes de fps ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires.