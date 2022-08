Season of Lights : la prochaine saison de Pokémon GO se dévoile

ou



L’univers est toujours prêt à vous montrer quelque chose de nouveau.



Munissez-vous de votre lampe torche, Dresseurs ! La #SeasonOfLight va bientôt commencer ! pic.twitter.com/DEUw3Couq2 — Pokémon GO France (@PokemonGOfr) August 28, 2022

Ce samedi, les milliers de joueurs de Pokémon GO ont fêté la fin de la saison "Season of GO" avec un évènement Pokémon GO Fest final riche en Pokémon chromatiques à obtenir et la disponibilité mondiale de 4 Ultra-Chimères.À la fin de l'évènement, Niantic a mis en ligne un premier teaser de la future saison à venir à la rentrée. Cette saison s'intitulera Season of Lights et nous fera visiblement regarder les étoiles :Lumière ou obscurité, soleil ou lune ? Le teaser ne laisse que peu de doutes sur les Pokémon qui seront mis à l'honneur dans les prochaines semaines : Cosmog, Cosmovum, Solgaleo et Lunala. La famille de légendaires des jeux Pokémon Soleil et Pokémon Lune viendront, nous l'espérons, enrichir votre Pokédex.Pour continuer le teasing, les Pokémon Séléroc et Solaroc ont été aperçus en grand nombre dans la nature. Nous devrions en savoir davantage sur le contenu de cette nouvelle saison d'ici quelques jours.